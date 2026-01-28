El más ganador últimos 18 años

Escribí en mi columna de ayer (miércoles), que la actual administración del Escogido ha sido la más ganadora de la Lidom desde que asumieron en 2009. Suman 6 coronas en total, y le llevan un poquito a los otros clubes ganadores, Licey con 4, las Águilas, Gigantes y Toros con 2, Estrellas 1.

¿A qué se debe eso? Desde luego que influyen los recursos disponibles (buen dinero), pero además de ello hay que saber ganar, invertir bien en recursos humanos (los peloteros), y apoderarse de la determinación de ir en pos del título.

“Es que desde que Eduardo y yo estamos aquí nos hemos entregado todo el tiempo y hemos llevado al Escogido a ser los más ganadores”, dijo José Miguel Bonetti la noche del martes, en conferencia de prensa pos la victoria de los Leones ante los Toros. Se refería a Eduardo Najri, actual presidente desde el torneo pasado.

¿Saben qué? Entre 1992 y 2009 pasaron 17 años sin que el Escogido ganara, el mismo tiempo en que ahora han ganado seis. Es lo que se llama la otra cara de la moneda.

LOS HÉROES: No hay dudas de que el Escogido campeón de esta oportunidad tiene variados héroes, entre pitchers nativos, importados, relevos medios y finales, además de un buen jugador importado en el venezolano Alcides Escobar.

Pero, por encima de todo eso hay que destacar el núcleo de jugadores nativos que son, en esencia, quienes le dan carácter a una escuadra de béisbol en la Lidom de ahora. Por ejemplo, Yamaico Navarro en la inicial, Erik González en el short, Junior Lake y Sócrates Brito en los jardines, y me quedo con ellos cuatro. Alrededor de ese grupo giró todo lo demás, y añada a José Marmolejos, Pedro Severino, el joven Héctor Rodríguez y el refuerzo oriental Raimel Tapia.

Hay otros héroes visibles como es el manager Ramón Santiago, que tomó el equipo en 13-18 cuando el despido de Alex Cintrón. El resto de la regular tuvo marca de 10-9, en el round robin 12-6 y en la final 4-1. Todo eso junto, para Santiago, da 26-16 en victorias y derrotas, lo cual es excelente. Tanto en la semi como en la final los rojos caminaron despejados, incluyendo un tremendo comienzo de 5-0 en la segunda fase.

En la oficina, la agresividad de la presidencia y el jefe de operaciones de béisbol, Najri y Bonetti, el trabajo de Carlos Peña como gerente, y de Aroboy Santana (apodado El Ángel), buscando peloteros donde sea, aquí y fuera del país. Y no dejen fuera a todo el cuerpo de coaches, que siempre realiza un trabajo fuera de los medios, pero cuya eficacia se mide por resultados.

NUMERITOS: Los Leones dominaron el bateo y el pitcheo de la final sin problemas. En bateo su promedio colectivo fue de .250, por un pobre .222 de los Toros, que dejaron un millón de corredores en posición anotadora. Ambos equipos pegaron dos jonrones, Alcides Escobar y Junior Lake por los rojos, Eddie Rosario y Bryan de la Cruz por los Toros.

Entre los jugadores, Lake pegó su jonrón, pero estuvo por debajo con .182, igual que el receptor liceísta Michael de la Cruz con .154. Héctor Rodríguez, que dejó el descanso para jugar la final, pegó de 19-7 para .367 y lo hizo muy bien. Y Sócrates Brito pegó para .278, y realizó el último out, un batazo que parecía de extrabases para cerrar el juego, igualito que el año pasado, cuando hizo la “última jugada”. Ambos sucesos ocurrieron un 27 de enero.

De los Toros se destacaron muy pocos. Tan solo el joven Ruddy Martin para .300, Eric Filia .235, Eddie Rosario para .200, pese a su jonrón. Sergio Alcántara (refuerzo del Licey) estuvo bien en la semi, pero ahora se quedó en .182; Bryan de la Cruz .167, Yairo Muñoz .158, y Jeimer Candelario estuvo muy mal, de 14-1 para .071 (en la semifinal bateó .193).

Ahora se conocerán los nombres de los que no van a la Serie del Caribe en Guadalajara, México, y quiénes serán los sustitutos.

DE PUJOLS: La noche del martes tuvo contacto de WhatsApp con Albert Pujols, el manager dominicano para el Clásico Mundial. Le pregunté sobre José Ramírez y los rumores de que no participaría, y me remitió a Nelson Cruz, el gerente.

Pujols es un tipo “duro de matar”, y no es fácil sacarle informaciones. Por cierto, Bonetti le envió un mensaje de que, si le va mal con las Estrellas Orientales, lo puede llamar para decirle cómo ganar. ¿Ocurrió así el pasado campeonato? Hace un tiempo, las Estrellas anunciaron su incorporación al club, sin espec