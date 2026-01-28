¡Y LLEGÓ LA 18!

En otro 27 de enero, el jardinero derecho Sócrates Brito hizo el out 27 con otra sensacional jugada para que los Leones del Escogido conquistaran anoche el título 18 de su rica historia.

El pasado año se lució al atrapar una corta línea en el noveno disparada por Francisco Mejía en el séptimo choque de la memorable final disputada contra el Licey. Esta vez capturó en la pared, dando un salto, el tablazo conectado por Jeimer Candelario para ponerle punto final.

El 27 fue el número con el que brilló en Estados Unidos y aquí Juan Marichal, uno de los grandes símbolos del Escogido y a quien estuvo dedicada la versión 72 (27 al revés) del Torneo de Béisbol Profesional de República Dominicana.

A su estilo, con suspenso, sufrimiento, y clasificando a los playoffs en su último partido de la fase regular, el equipo “Duro de matar” blanqueó 1-0 en su casa a los Toros del Este, a quienes vencieron en cuatro de cinco partidos de la final.

El gerente Carlos Peña y el dirigente Ramón Santiago sostienen el cetro de campeón de Lidom en la temporada 2025-2026.Jorge Martinez

De la mano del dirigente interino Ramón Santiago, quien asumió las riendas del club estando en quinto lugar con foja de 13-18, los Leones llegaron a la tierra prometida.

Bajo su dirección, el Escogido tuvo marca de 23-18 con el auxilio del cuerpo de operaciones y del gerente general, Carlos Peña, un ex inicialista de los Tigres del Licey, que también levanta el trofeo de campeón en su primera campaña como tal.

De esos triunfos, 16 fueron en una sola postemporada del equipo, marca que ahora comparte con Ken Oberkfell (2011-12) y Bruce Fields (2000-01).

La carrera

Los Leones volvieron a dar un golpe en la mesa en el primer inning, cuando hicieron la única carrera que permitió el zurdo Enny Romero en su segunda presentación como abridor en la serie.

Héctor Rodríguez con infielhit. Erik González no tardó en llevarlo a segunda con línea de hit al central.

Ambos corredores avanzaron una base con un lento rodado a la intermedia dado por Sócrates Brito.

Junior Lake, con el cuadro adentro, dio otro rodado por esos predios y Rodríguez anotó en un agresivo corrido. Los Toros, cuyo bateo situacional estuvo por debajo en la última parada de la justa, amenazaron varias veces, pero no lograron ponerle número en la pizarra.

La mayor oportunidad la provocaron en el sexto episido, cuando Eloy Jiménez lo inició con triple ante el el relevista Derek West, que había entrado en reemplazo de Conner Greene.

El derecho estadounidense dominó a Eric Filia con un elevado a las manos del jardinero izquierdo Junior Lake. Por respeto a su brazo Eloy permaneció en tercera.

Luego ponchó a Yairo Muñoz para el segundo out de la entrada. Acto seguido, el dirigente de los Leones lo sustituyó por el zurdo Jefri Yan para lanzarle al bateador zurdo boricua Eddie Rosario, a quien abanicó tirándole para luego montar su tradicional show en el box.

En el octavo, después de dos outs, Eloy recibió boleto de parte de Aneury Zabala. Filia lo llevó a tercera con sencillo. Yairo dio un largo batazo, que tras un gran desplazmiento hacia su mano derecha se lució Héctor Rodríguez.

La victoria se la anexó Yan y salvó Matt Foster. Perdió Romero (0-1), a pesar de que tuvo otra buena presentación. En cuatro entradas y un tercio, el zurdo espació una carrera, cinco hits, dio tres bases y estrucó a dos.