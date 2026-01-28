José Miguel Bonetti confirma continuidad del manager y gerente

A diferencia de lo sucedido en el pasado campeonato, esta vez los héroes de la cueva sí se quedan.

Luego de una campaña de altibajos, coronada con un bicampeonato y la obtención de la corona 18 de los Leones del Escogido, el vicepresidente de Operaciones, José Miguel Bonetti, aseguró la continuidad del dirigente Ramón Santiago y del gerente general Carlos Peña.

El escenario contrasta con la pasada temporada, cuando Albert Pujols y Luis Rojas lideraron la gerencia roja y abandonaron sus cargos poco después de ganar la Serie del Caribe.

Tras la celebración y la entrega de la Copa Banreservas, Bonetti envió un mensaje directo a los cinco equipos restantes de la LIDOM, al advertir que Santiago y Peña “no estarán en la agencia libre”.

“Les digo a todos los equipos que tanto Ramón Santiago como Carlos Peña siguen. No los llamen, que no van para allá. Ellos se quedan aquí. Ángel Santana y José Gómez también se quedan. Además, el año que viene igual seremos campeones”, manifestó durante la rueda de prensa postcampeonato.

Bonetti agregó que los Leones han sido una representación digna del béisbol dominicano durante el torneo.

“Nosotros no hemos tenido problemas de roster ni de fanáticos. Nuestro enfoque es salir a jugar béisbol. En 17 años, nadie ha ganado más que Eduardo Najri y yo, y cuando él y yo nos marchemos, entonces digan que se jodió el Escogido”, sostuvo.

Sobre Albert Pujols, concluyó diciendo:

“Albert tiene un reto grande: tiene que ganar. Y si no puede, que me llame”.

El campeonato

Esta corona representa la sexta obtenida por los Leones del Escogido en los últimos 17 años, tras proclamarse campeones en las temporadas 2009-10 ante los Gigantes del Cibao; 2011-12 y 2012-13 frente a las Águilas Cibaeñas; 2015-16 contra los Tigres del Licey; 2024-25 nuevamente ante el Licey, y 2025-26 frente a los Toros del Este.

El premio al Jugador Más Valioso recayó en el venezolano Alcides Escobar, quien obtuvo 37 votos de primer lugar.

Los Leones del Escogido vencieron 1-0 a los Toros del Este en una serie que se extendió a cinco partidos. Cuatro de esos encuentros se definieron por una sola carrera, incluido el único triunfo obtenido por los Toros.

Al momento de la entrega de anillos, el equipo tenía récord de 17-24 y ocupaba el último lugar del standing.