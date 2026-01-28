Bonetti celebra al Escogido con mensaje sobre estadio vacío, títulos, rosters y Albert Pujols

Las banderas rojas y los gritos de “¡ay que lío el escogido!” invadieron todo el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Los Leones del Escogido estaban a un out de hacer historia, nada parecía detenerlos.

Jeimer Candelario llegó al cajón de bateo y realizó un swing al primer pitcheo para conectar la pelota a lo profundo del jardín derecho y por un momento el silencio invadió el “Coloso del ensanche La Fe”.

No obstante, Sócrates Brito hizo acto de presencia y un recuerdo volvió a la mente de los fanáticos escarlatas…

El patrullero derecho se acercó a la pista de seguridad, realizó un salto y logró la atrapada.

Esa jugada no fue una cualquiera, era la de la corona número 18 y la que les permitió a los seguidores de la novena de Santo Domingo gritar por todas las inmediaciones del lugar que habían obtenido el bicampeonato.

Otra vez lo hizo Brito, otra vez lo hicieron los Leones y otra vez lo hicieron un 27 de enero, como aquel de 2025 donde una racha se quebró, Junior Caminero se consagró y el ¡ay si picaba! Se estableció.

La transmisión enfocó el momento y las cámaras captaron un costado del dogout de los rojos donde se encontraba José Miguel Bonetti, director dentro de la novena melenuda. Mientras las personas que lo rodeaban celebraban, él decidió irse, pero no lejos, sino hacia el terreno de juego.

José Miguel Bonetti celebra el campeonato número 18 de los Leones del Escogido.Fuente externa

Allí, fue abordado por reporteros de Listín Diario y enseguida reveló que sus “muchachos se fajaron y dieron el todo por el todo”. Después caminó por el campo de juego y brindó muestras de respeto a los jugadores, entrenadores y staff de operaciones.

Campeonato especial

Posteriormente, Bonetti asistió a la rueda de prensa de los 18 veces campeones nacionales junto a Eduardo Najri, presidente del Escogido y Carlos Peña, gerente general de la escuadra roja.

Dentro del espacio no perdió tiempo para recordar que los melenudos han ganado seis campeonatos en los últimos 17 años. Además, aseguró que el título atrapado posee “un significado diferente”.

“Este campeonato, a diferencia quizás de los otros, tiene un significado diferente porque no pude estar el campeonato entero, yo llegué al final, cuando estábamos en el sótano, pero Carlos (Peña) mantuvo esto”, comentó.

“El equipo que de verdad nos ha representado a nosotros y ha representado la esencia del béisbol. Nosotros no hemos tenido líos de rosters, no hemos tenido líos de fanáticos; nosotros hemos salido a jugar siempre y hemos ganado. Reitero, en 17 años nadie ha ganado más que Eduardo (Najri) y que yo”, acotó.

Eduardo Najri y José Miguel Bonetti celebran la obtención de la corona nacional 18 para los Leones del Escogido.Fuente externa

Las seis coronas nacionales a las que se refirió Bonetti fueron las siguientes: 2009-10 contra Gigantes del Cibao; 2011-12 y 2012-13 contra Águilas Cibaeñas; 2015-16 contra Tigres del Licey; 2024-25 nuevamente contra los Tigres y 2025-26 contra Toros del Este.

Asimismo, desveló que la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana (Lidom) no observa qué cantidad de público asiste a los inmuebles deportivos, pero que sí suele estar pendiente del éxito de cada franquicia.

“Lidom no mide 'cuánta' 'gente' tu metes al play, mide cuántos campeonatos ganas. Si no lo llenamos no importa, el escogidista tiene televisión, tiene cable y lo ve feliz. Ustedes quieren ser representados en el play, represéntese ganando", confesó.

Problemas resueltos

En ese sentido, explicó como varios artífices del campeonato número 18 se mantendrán dentro de la novena para enfrentar la temporada 2026-27.

“Le digo esto a todos los equipos que nos están viendo: Carlos (Peña) el año que viene regresa. ¿Ramón Santiago? Regresa. ¿'Aroboy'? Se queda. ¿Gómez (José)? Se queda”, aseveró de manera eufórica.

Por otro lado, tuvo un mensaje para Albert Pujols, ex dirigente campeón escarlata, que ahora ocupará una posición en las Estrellas Orientales después de culminar su participación como capataz de la selección de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026.

“Tiene un reto grande, si no gana, llámenme que yo le voy a enseñar cómo ganar el campeonato”, enfatizó.