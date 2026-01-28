Lo dijo el comentarista José Luis Mendoza al final del juego: El Escogido gana con drama y suspenso, como sucedió anoche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Cinco juegos fueron celebrados y el Escogido ganó 4, de los 5 cuatro se decidieron por una carrera, lo que confirma que la serie fue buena, a pesar de la gran diferencia en ganados y perdidos. Como sucedió anoche, cuando el Escogido hizo una carrera en el primer inning, luego vinieron amenazas y de todo, pero nunca carreras. Como sucedió en el sexto inning de los Toros, Eloy Jiménez abriendo con triple, y allí se quedó.

Los Toros pelearon, pero no fueron capaces del bateo oportuno. Todo el mundo falló.

El Escogido se fue un poco más allá y es campeón nuevamente. Felicitaciones.

El Escogido en la historia

Mientras los Leones rojos del Escogido cristalizan su título 2025-26, veamos un poquito de historia de esta vieja franquicia. Es vieja, porque fue fundado el 17 de febrero de 1921. Ese próximo mes cumplirá 105 años, y eso es mucho.

De hecho, con los actuales dueños al frente –las 3 familias (Bonetti, Najri y Vicini)–, los Leones son los más ganadores desde que lograron su primera corona en el torneo 2009-10. Me refiero a esta administración, porque antes de eso tuvieron un largo período de 17 años sin ganar, desde 1991-92.

Veamos algunos detalles históricos de los rojos:

- El torneo de verano que dio inicio a la pelota profesional ocurrió en 1951, se jugaba en el estadio La Normal solamente los fines de semana pues no había luces. Las luces llegaron en 1955 cuando Trujillo dispuso la construcción del estadio Quisqueya y ahí también una mudanza, hacia el otoño-invierno.

- En esos cuatro primeros años, el Escogido no fue ganador. En 1951 ganó el Licey, luego las Águilas, el Licey de nuevo y las Estrellas en 1954.

- Cuando comenzó la pelota invernal en 1955-56, el Escogido obtuvo su primera corona con el mánager Frank Genovese. Pero también ganaron los dos campeonatos siguientes, produciendo la primera seguidilla de tres en la liga. Los mánagers siguientes fueron Red Davis y Salty Parker, y noten dos cosas: en esos primeros tiempos los dirigentes casi siempre eran extranjeros, y no repetían.

- El torneo 1958-59 fue ganado por Licey, pero el Escogido regresó obteniendo los dos siguientes títulos. En 1959-60 con Norman Sherry de mánager, y el siguiente 1960-61, que se jugó solo con nativos pues había una gran inestabilidad social alrededor del dictador. En ese evento el Escogido tuvo de mánager a Pepe Lucas.

- Luego de la muerte de Trujillo, 30 de mayo de 1961, no hubo pelota invernal en los dos siguientes años, y se produjo un regreso en 1963-64.

- ¿Cuándo ganó el Escogido de nuevo? Pasaron unos cuantos años, y su siguiente corona les llegó en 1968-69 con el mánager Andy Gilbert.

A partir de ahí se produjo una larga sequía pues los diez campeones del decenio de los 70 fueron ganados por las Águilas y el Licey, cinco para cada uno. La historia cambiaría nuevamente en los 80 cuando entra en acción el gran Felipe Alou de mánager, y eso trataremos en la columna de este jueves.

EL CLÁSICO: Siguen rodando las noticias alrededor del Clásico Mundial de Béisbol, no solo para Dominicana, también para los demás países del área.

- De Puerto Rico, se informa que Carlos Correa, antesalista, ha desistido de participar, y ese es un golpe duro para el equipo. Sin embargo, tendrán los servicios de Nolan Arenado, de ascendencia boricua, en particular su madre… Añaden ahora a Willi Castro, utility nacido en Río Piedras, y también de ascendencia dominicana.

- Parece evidente que José Altuve dejará a Venezuela fuera de su agenda, y esa es una gran pérdida. Altuve es un jugador clave para cualquier club.

- De Dominicana, sigue el chisme alrededor de José Ramírez, quien ha puesto a correr la bola de que no irá al Clásico luego de la extensión de su contrato con Cleveland. Dicen que está concentrado en su examen físico… Su caso es especial porque no está proyectado para jugar tercera base regular pues allí colocarán a Manny Machado. Ramírez está citado para ser el designado, dicen los ejecutivos del equipo. También anda por ahí Junior Caminero, quien estará en distintos roles. Lo que queda pendiente con Ramírez es su conversación con Nelson Cruz, el gerente y el mánager Albert Pujols. Así se informará la decisión.

- El lanzador Freddy Peralta ha dicho que no sabe si irá al Clásico, en un avance informativo negativo. Peralta había recibido el permiso de su anterior club, Cerveceros de Milwaukee, pero recientemente fue cambiado a los Mets de Nueva York y eso cambia su panorama.

- Este martes también se citó el nombre del jardinero Oneil Cruz como una suma, y sería cuarto o quinto jardinero. Los tres regulares serán Juan Soto, Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr.

La abundancia dominicana es tal que cualquier equipo que se forme es de tremenda calidad. Solo que los japoneses y Estados Unidos ahora van mucho mejor, buscando la corona.

El Clásico Mundial se jugará del 5 al 17 de marzo, y la ciudad de Miami será sede permanente, incluyendo semifinales y final.

