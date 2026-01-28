El Escogido y su sexta corona en este siglo

Su primera corona en este siglo llegó en el campeonato 10 y con la conquistada anoche, el Escogido ya ha levantado el trofeo seis veces en el mismo.

Esto indica que tras la obtención de un nuevo cetro, los melenudos ahora han logrado seis en un espacio de 16 años, hecho que lo consagra como el conjunto con la mayor cantidad de trofeos durante ese periodo por encima de los cuatro que ha alcanzado el Licey.

Sin dudas el probar este nuevo néctar, representa para los Rojos un gran repunte, pues previo a los 26 torneos celebrados en esta centuria, habían obtenido 12 en los 46 certámenes anteriores.

Ahora, desde la apertura del siglo 2000-01, los Leones van tercero en cuanto a la obtención de torneos, solo superado por los Tigres que suman ocho, las Aguilas registran 7 y el Escogido cuenta con 6.

Si se observan los registros, la diferencia entre los Rojos y el Licey, que ocupa el primer lugar, es de apenas dos campeonatos.

De hecho, el trofeo alcanzado por el Escogido en el certamen efectuado en el 2009-10 se convirtió en la punta de lanza del barraje que registra desde entonces.

También quebraron una racha de 14 campeonatos en que Aguilas (9) y Licey (5) se repartieron todo el pastel, dígase desde 1995-96 hasta el 2009-10.

Sexta vez bicampeonato

El alcanzado este martes tras dejar en el camino a los Toros se convirtió para los escarlatas en la sexta ocasión que al menos conquistan cetros en años seguidos.

El conjunto unió su proeza de anoche a las logradas en los períodos 1955 al 58 en que lograron tres seguidos tras vencer 4-3 a las Aguilas, 5-2 al Licey y 5-1 a las Estrellas. Luego en 1980-81 y 81-82 ganaron con Felipe Alou como timonel derrotando 5-4 a los aguiluchos y 5-1 a las Estrellas.

Justo al final de esa misma década levantaron el trofeo en tres ocasiones seguidas desde 1987 a 1989-90 superando 4-3 a las Estrellas, 4-0 al Licey y 4-2 a las Aguilas, siendo el propio Alou el dirigente campeón de este último. Phil Reagan había ganado los dos primeros.

Volvieron a ganar dos seguidos en 2011-12 y 2012-13 tras derrotar 5-4 y 5-0 en ambas ocasiones a las Aguilas. El año pasado habían superado 4-3 al Licey.

