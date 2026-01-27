Freddy Peralta sobre el Clásico Mundial: “No sé si iré todavía”

El lanzador derecho Freddy Peralta reveló que todavía no sabe si participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC) con la selección de República Dominicana.

“No sé si iré todavía. Todavía no he decidido por algunas razones personales, pero pienso que representar a tu país es el mejor sentimiento que un jugador puede sentir”, expresó Peralta en la rueda de prensa donde fue presentado como nuevo jugador de los Mets de Nueva York.

Sin embargo, con sus declaraciones, Peralta parece no cerrarle las puertas a una presencia en el evento y por eso confirmó la importancia de la justa para él.

“Eso es algo que nadie va a cambiar, lo de representar y tratar de ganar por tu país”, agregó Peralta.

El nacido en Moca, provincia Espaillat, llegó vía cambio a los Mets de Nueva York junto al lanzador Tobias Myers desde los Cerveceros de Milwaukee por el campocorto Jett Williams y el pitcher Brandon Sproat.

Una nueva ciudad

La campaña 2026 será la primera en la historia de la carrera de Peralta donde lanzará en Grandes Ligas con un conjunto que no sean los Cerveceros.

“En el comienzo fue una sorpresa, pero fue grandioso porque yo sabía que algo iba a suceder. De igual forma, fue un poco duro porque yo tenía toda mi carrera en Milwaukee y existen muchas memorias para mí de ese lugar, pero esto es un negocio”, expresó

Durante la presentación aseguró que sabe que Nueva York es diferente a Milwaukee; sin embargo, comentó que se siente orgulloso por llegar a la franquicia neoyorquina.

“Estoy orgulloso de estar aquí y de ser parte de los New York Mets. Es un mercado diferente, es una ciudad donde hay muchos más fanáticos y personas observándote; me gusta la competitividad que voy a enfrentar aquí”, dijo.

Durante la temporada 2025 lideró la Liga Nacional en victorias, se ubicó séptimo entre los clasificados de MLB en efectividad, ponchó a 200 bateadores por tercer año consecutivo y fue seleccionado por segunda vez en su carrera al Juego de Estrellas por la Liga Nacional.