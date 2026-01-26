A uno de la 18

Hace un par de semanas que José Miguel Bonetti, jefe de operaciones de béisbol del Escogido, dijo que estaban muy enfocados en su corona 18, que nada de lo externo los distraería.

Los días han pasado, ganaron la serie semifinal o round robin, salieron en la final con un 2-0, y anoche se colocaron 3-1 ante los Toros, a una victoria más para lograr ese objetivo.

¿Qué sucedió anoche? Muy pocas cosas. Pese a que el partido se fue a 11 innings, con notables momentos de emociones, la mayoría en términos negativos por un pobre juego y desempeño de jugadores.

.- Así sucedió este lunes cuando el intermedista Rafael Lantigua tenía un doble play pintado, tiró bajito al inicialista Eloy Jiménez, pero este no hizo mucho esfuerzo en capturar la bola, que estaba bien cerca de su guante. El Escogido anotó su cuarta carrera, la del gane.

.- El manager de los Toros, Víctor Estévez, se apresura demasiado en sacar jugadores a partir del 7mo., dizque para buscar velocidad en las bases. Pierde bates principales y al final tiene un equipo de sustitutos, como se pudo ver anoche. Perdió a Jairo Muñoz y Eddie Rosario.

.- Michael de la Cruz, el liceísta, fue clave en dos ocasiones. En el 9no. remolcó la vuelta de irse arriba 3-2, y abrió el inning 11 con base por bolas, anotando la decisiva. El Escogido le dice al Licey: muchas gracias.

Los rojos tienen ahora 3 chances para ganar un juego, y este negocio pudiera finalizar este martes en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Créanlo, ¿qué le cuesta?

SERIE DEL CARIBE: Terminó el torneo de béisbol de la liga mexicana con el triunfo de los Charros de Jalisco contra los Tomateros de Culiacán… Y precisamente esos dos equipos participarán en la Serie del Caribe que inicia este domingo en Guadalajara, en el mismo estado de Jalisco.

¿A qué se debe eso? A la decisión de la Confederación del Caribe de invitar al subcampeón mexicano, además del equipo campeón. Serán llamados México Rojo y Rojo Verde, una bobería, pero así fue aprobado y así va.

Además, participarán los campeones boricuas Cangrejeros de Santurce, el campeón de Panamá y el campeón dominicano, Toros o Leones.

El conocido Benjamín Gil es campeón por segunda vez seguida, y también repite con ese logro por segunda ocasión en la liga. Ya lo había hecho en los torneos 2022-23, pero al frente de Culiacán. Gil tiene 6 coronas como mánager campeón en la Liga del Pacífico, y el líder de todos los tiempos es Francisco “Paquín” Estrada con 7.

El equipo dominicano tendría poco espacio para armar el muñeco, pero eso dependerá de si la final de Toros y Leones termina rápido o se extiende a seis o siete. El día del juego 7 sería el jueves, si no vuelven las lluvias. El viaje lo harían el sábado, como más tarde.

JARDINERO: El veterano jardinero Harrison Bader firmó por dos años y US$20.0 millones con los Gigantes de San Francisco. Eso significa que ganará buen dinero y más o menos arregla sus finanzas para el futuro cercano, aunque solo tiene 31 años de edad… Él es buen defensor del jardín central, y los Gigantes usaron al coreano Jun Hoo Lee el año pasado, firmado por un montón de dinero, US$113 millones por un espacio de 6 años. El otro hombre de los jardines es el boricua Heliot Ramos, aunque pudiera haber más cambios.

En 2025, Bader jugó para Minnesota y Filadelfia, con promedio de .277, 17 jonrones, 54 empujadas en más de 500 turnos. No es gran cosa, pero compensa con su defensa y buen OBP de .347.

EL RELEVISTA: Los Mets de Nueva York han firmado al veterano relevista Craig Kimbrel, en pacto de liga menor e invitado a los entrenamientos. Si hace el equipo ganaría US$2.5 millones… La temporada pasada lanzó para Atlanta y Houston, pero estuvo buen tiempo lesionado. En 12 innings tuvo 17 ponchados, y de por vida está en un alto sitial con 440 juegos salvados, el 5to. lugar de todos los tiempos.

Tiene 37 años de edad y está en Grandes Ligas desde 2010. El número uno en salvados es el panameño Mariano Rivera con 652. Rivera, por cierto, es el único que ha llegado a Cooperstown perfecto, con todos los votos.

DOS PREMIADOS: Ayer entregaron el premio de MVP del round robin a Eloy Jiménez, el ahora primera base de los Toros del Este. Es decir que en la alineación del club romanense están el MVP de la regular, Bryan de la Cruz, y el MVP de la semifinal. ¿Eso significa que deberán ganar la final? Desde luego que no, es solo una circunstancia digna de citar. El mánager del año, Luis Urueta, no está en la final, para mencionar un ejemplo.