Stephen Nogosek sería cambiado de su puesto de cerrador, intuye Ramón Santiago

El dirigente de los Leones del Escogido, Ramón Santiago, afirmó que remover a Stephen Nogosek de su puesto de cerrador es una latente posibilidad luego de que este dejara escapar el salvamento que le daba la tercera victoria a los rojos en la actual serie final.

El capataz escarlata mencionó a hombres como Matt Foster, Derek West, Héctor Neris y Aneury Zabala como opciones para ocupar el puesto de cerrador.

“Él (Nogosek) no se ha visto dominante, y ha tenido tráfico en las bases en los salvados que ha obtenido. Haremos una reunión como staff y tomaremos una decisión. Ahí hay otros brazos que se han visto dominantes como Foster, Neris y el mismo Zabala”, dijo Santiago.

Los Leones entraron el noveno episodio ganando el partido 2-1, pero los Toros del Este le macararon dos carreras a Nogosek y de esa manera se anotaron su primer triunfo de la serie final.