¿Qué hacen los jugadores en el “clubhouse” durante retrasos por lluvia?

Para un encuentro que usualmente inicia a las 7:15 de la noche, los jugadores del equipo local suelen llegar al estadio desde temprano, y más aún cuando se trata de una serie final, donde la preparación física y mental se intensifica.

En condiciones normales, ambos equipos aprovechan la tarde para realizar su rutina habitual de prácticas en el terreno, dígase sesiones de bateo, defensa y ajustes específicos, comenzando primero el conjunto local y luego el visitante, repartiendo los tiempos de uso del campo.

Sin embargo, ese plan solo es posible cuando el terreno se encuentra en condiciones óptimas, algo que no ocurre cuando las lluvias han caído de manera persistente desde temprano, como ha sucedido este viernes y sábado en el Estadio Quisqueya.

Ante ese escenario, la preparación de los peloteros cambia de forma radical. Aunque algunos jugadores pueden realizar trabajos limitados de bateo en jaulas, la imposibilidad de salir al terreno impide practicar defensa al 100 por ciento.

Esto obliga a los equipos a modificar rutinas y a pasar largas horas dentro del “clubhouse” a la espera de una decisión oficial.

En el caso de los Leones del Escogido, su dirigente Ramón Santiago reveló cómo sus jugadores tratan de mantenerse “entretenidos” durante esas horas de espera.

“Los muchachos la mayoría de las veces se ponen a jugar casino o cartas, escuchan música y buscan entretenerse en algo, porque estar todo el tiempo sentado en un sofá como que aburre”, explicó el capataz escarlata.

Santiago, quien también vivió esa experiencia durante su etapa como jugador, aseguró que entiende perfectamente lo que implica estar “encerrado” por la lluvia.

“Cuando yo era jugador, me ponía a leer libros o a escucharlos, o a ver videos de béisbol. Cosas que me mantuvieran en el juego y enfocado”, recordó.

El estratega añadió que ese tiempo de espera también puede resultar valioso desde el punto de vista táctico, ya que permite estudiar con mayor detenimiento al rival.

“En días así uno también aprovecha para analizar al pitcher contrario, que en este caso es Odrisamer Despaigne, y ajustar mejor las estrategias para el juego”, señaló.

El juego 3 de la Serie Final estaba previsto originalmente para disputarse el viernes, pero las lluvias obligaron a posponerlo para este sábado, aunque todavía se mantiene en evaluación debido a la condición del terreno.

Los Leones dominan la serie 2-0 frente a los Toros del Este.