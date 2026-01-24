Juego 3 entre Toros y Leones en compás de espera debido a la lluvia

El Juego 3 de la Serie Final entre los Leones del Escogido y los Toros del Este, está previsto para celebrarse este sábado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, aunque no iniciará a las 7:15 de la noche como estaba originalmente pautado.

La posible reprogramación del partido responde a las lluvias que han caído de manera persistente durante todo el día sobre el Distrito Nacional.

Los Leones anunciaron vía redes sociales que, el encuentro comenzaría más tarde de la hora establecida, en caso de que finalmente se lleve a cabo.

Lidom informó que a las 7:30 habrá una reunión entre los árbitros asignados al partido de hoy, y ahí se tomaría una decisión, ya sea de programar una hora para supervisar nuevamente el terreno, el inicio de juego, u otra posposición.

Cabe recordar que para este sábado estaba programado originalmente un día libre dentro del calendario de la Serie Final. Sin embargo, el juego 3, que debía disputarse el viernes, fue pospuesto debido a las mismas condiciones climáticas adversas, lo que obligó a mover el partido para la jornada de hoy.

La serie marcha 2-0 a favor de los Leones, que buscarán ampliar su ventaja como dueños de casa.

Para este compromiso, los escarlatas anunciaron como lanzador abridor a Luis Fernando Miranda, mientras que los romanenses subirán al montículo al refuerzo Odrisamer Despaigne, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos conjuntos.

Las lluvias registradas durante la tarde están asociadas a una vaguada que incide sobre gran parte del territorio nacional. Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó al Distrito Nacional en alerta verde.