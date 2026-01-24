Árbitros saldrán a las 8:30 para revisar terreno del Quisqueya

El tercer partido de la Serie Final de la LIDOM ha sido “el más difícil”, y no me refiero a la competencia, sino a la celebración del mismo.

La jornada, que estaba prevista para disputarse la noche del viernes, fue pospuesta para la noche de este sábado debido a las condiciones climáticas.

Sin embargo, desde horas de la mañana, la lluvia no ha cedido a causa de una fuerte vaguada que afecta la capital dominicana.

La última información sobre este partido indica que los árbitros saldrán al terreno a las 8:30 de la noche para verificar si las condiciones del estadio Quisqueya Juan Marichal son propicias para celebrar el encuentro entre los Toros del Este y los Leones del Escogido.

Los escarlatas dominan la serie 2-0.