Sergio Alcántara empata el juego tres veces

Sergio Alcántara, torpedero refuerzo de los Toros del Este, fue el protagonista de un suceso bastante extraño acontecido en el partido del Round Robin celebrado el pasado lunes 19 de enero del presente año.

En la victoria con pizarra de 8-7 en 10 entradas ante las Águilas Cibaeñas, desde el quinto inning hasta el décimo, Alcántara conectó los batazos para empatar tres veces el encuentro, un caso muy raro para un jugador en la historia del béisbol. Con su triunfo, los Toros avanzaron a enfrentar a los Leones del Escogido en la serie final.

En la parte baja del quinto episodio el juego estaba 4-2 a favor de las Águilas y con dos outs, Alcántara con corredores en tercera y segunda bateó un elevado entre el bosque izquierdo defendido por Jerar Encarnación y el central cubierto por Leody Taveras. Los fildeadores chocaron y la bola cayó al suelo para un error. Ambos corredores anotaron para empatar el partido.

Luego, estando las Águilas ganando en la parte alta de la séptima entrada con anotación 6-5, Alcántara dio un sencillo para empatar el desafío a seis. Y en la parte de arriba del décimo inning, las Águilas fabricaron una carrera para irse delante 7-6 a su favor y de nuevo Alcántara esta vez remolcó al corredor fantasma con un incogible para empatar por tercera vez el partido.

Toros, Jiménez y dobles

Los Toros, en este pasado Round Robin, impusieron una marca de más dobles con un total de 49.

Diez de estos fueron conectados por Eloy Jiménez, con lo cual superó la marca anterior que era de nueve.

Esos 10 dobles fueron pegados en las siguientes fechas: el domingo 28 de diciembre del 2025 conectó uno frente al Escogido, el martes 30 de diciembre del 2025 dos contra las Águilas, el viernes 2 de enero de 2026, uno versus los escarlatas, el sábado 3 de enero de 2026 llegó el quinto frente a los Gigantes, el jueves 8 de enero tuvo dos - el sexto y el séptimo- contra los Gigantes, el sábado 10 de enero el octavo frente a los Gigantes, el noveno llegó el sábado 17 de enero contra los Gigantes y el número diez lo dio el lunes 19 de enero ante las Águilas.

De los 49 dobles de Toros, 20 fueron frente a los Gigantes, 17 contra las Águilas y 12 ante el Escogido.