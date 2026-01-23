Seranthony Domínguez firma con los Medias Blancas, según fuente de AP

Los Medias Blancas añadieron a Seranthony Domínguez a su bullpen el viernes, acordando un contrato de $20 millones por dos años con el derecho dominicano, según una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la contratación estaba pendiente de un examen físico.

Domínguez, de 31 años, lanzó para Baltimore y Toronto el año pasado, y registró una foja de 4-4 con una efectividad de 3.16 y dos salvamentos en 67 juegos. Fue traspasado a los Azulejos el 29 de julio.

Chicago quedó con algo de flexibilidad adicional en la nómina después de canjear al jardinero central Luis Robert Jr. a los Mets de Nueva York el martes por la noche. Es probable que Domínguez cierre los juegos con su nuevo equipo.

Los Medias Blancas, en proceso de reconstrucción, terminaron últimos en la División Central de la Liga Americana, con una marca de 60-102, una mejora de 19 juegos respecto a la temporada anterior. Firmaron al toletero japonés Munetaka Murakami con un contrato de 34 millones de dólares por dos años en diciembre, y el veloz infielder Luisangel Acuña llegó en el intercambio de Robert.

Los Medias Blancas también cuentan con un prometedor grupo de jóvenes jugadores de posición que incluye a Colson Montgomery, Kyle Teel y Chase Meidroth.

Domínguez hizo su debut en las Grandes Ligas con Filadelfia en 2023. De por vida, tiene una foja de 23-23 con una efectividad de 3.50 y 40 salvamentos en 322 juegos. También cuenta con 360 ponches en 306 entradas.

Lanzó en 12 juegos de la postemporada en 2025, ayudando a Toronto a llegar a la Serie Mundial. Firmó una marca de 2-0 y efectividad de 3.18.