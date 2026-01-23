Eloy Jiménez es elegido como Jugador Más Valioso del Round Robin 2025-26

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) informó este viernes que Eloy Jiménez, jardinero de los Toros del Este, fue seleccionado como Jugador Más Valioso (MVP) del Round Robin 2025-2026, dedicado a Juan Marichal.

Jiménez encabezó la votación al acumular 247 puntos, producto de 54 votos, incluido 21 sufragios de primer lugar, imponiéndose al refuerzo de Águilas Cibaeñas, Cristhian Adames, quien finalizó segundo con 188 puntos y 15 sufragios de primer lugar, y a Jean Carlos Mejía, también refuerzo y compañero suyo con los taurinos, tercero en la votación con 163 puntos y 11 votos de primer lugar.

Durante la etapa semifinal, Jiménez fue una de las piezas ofensivas más consistentes al madero. En 18 partidos, registró promedio de bateo de .278, con porcentaje de embasarse de .312 y slugging de .458, para un OPS de .770.

Asimismo, en 77 apariciones al plato, conectó 20 imparables, incluido 10 dobles y un cuadrangular, acumulando 33 bases totales, además de 16 carreras impulsadas y nueve anotadas.

Según Lidom, la escogencia estuvo a cargo de un panel de 69 miembros, que votó utilizando el método de valoración ponderada para determinar al jugador más destacado del Round Robin. El sistema de puntuación otorgó siete puntos a los sufragios de primer lugar, cuatro a los de segundo, tres a los de tercero, dos a los de cuarto y un punto a los de quinto.

El mismo panel evaluador fue el responsable de la elección de los jugadores más destacados durante la serie regular del campeonato.