Temporada muerta de los Mets finalmente toma velocidad

La temporada muerta de los Mets de Nueva York finalmente cobró vida y forma en la última semana, dejando la escuadra de 2026 prácticamente lista.

Mediante una combinación de contrataciones en la agencia libre y adquisiciones mediante cambios, el mandamás de béisbol David Stearns atendió las principales necesidades de su escuadra, que parece tener los elementos para mejorar su récord de 83-79 en 2025.

Luego de quedar segundos en la carrera por los servicios de Kyle Tucker, los Mets firmaron a Bo Bichette con un contrato de US$126 millones por tres temporadas que incluye opciones del jugador para 2027 y 2028. En otras palabras, lo tienen seguro por una temporada para ser el antesalista del conjunto, posición que será una novedad para el talentoso infielder de 27 años.

Prácticamente horas después de hacer oficial el acuerdo con Bichette, Stearns completó un cambio que trae al jardinero central Luis Robert Jr. desde los Medias Blancas de Chicago. La apuesta del equipo de Flushing es que el cubano pueda permanecer saludable en 2026 y por lo menos acercarse a sus estadísticas de 2023, cuando sumó 38 cuadrangulares, 20 bases robadas y OPS de .857 en 145 partidos. Robert también obtuvo un Guante de Oro en 2020.

No obstante, ha promediado 94 partidos por temporada (un 58% del calendario) en sus otras cuatro estaciones completas en MLB.

Luego de la adquisición de Robert, se produjo probablemente el movimiento más importante de todos: Desde Milwaukee llegó el as Freddy Peralta junto a Tobias Myers a cambio de los cotizados prospectos Jett Williams y Brandon Sproat en un negocio que podría resultar “ganar-ganar” para ambas franquicias.

Si algo le hacía falta a los Mets, era un lanzador con talento para encabezar una rotación llena de interrogantes y Peralta está en capacidad de suplir esa necesidad, luego de obtener 17 victorias con PCL de 2.70 y 204 ponches en 176.2 entradas en la pasada temporada.

El mocano será el estelar de una rotación que incluirá a Nolan McLean, Clay Holmes, Sean Manaea, Kodai Senga y David Peterson, entre otros.

Los Mets también agregaron al veterano relevista dominicano Luis García, quien se une a Devin Williams, Luke Weaver y Myers como caras nuevas en el bullpen.

Previamente, Marcus Semien llegó desde Texas y el quisqueyano Jorge Polanco vía agencia libre para también integrar el remozado orden ofensivo del equipo.

Así las cosas, los Mets están proyectados para tener el tercer mejor WAR total de MLB en 2026, sólo detrás de Dodgers y Yankees.