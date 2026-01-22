Estas son las alineaciones para esta noche

Luego de un primer partido sin despedicios en la final de la LIDOM, los Leones del Escogido viajan este jueves a La Romana para enfrentar a los Toros del Este en el segundo encuentro de la serie.

Los escarlatas salieron victoriosos ayer, venciendo a los romanenses 7-6 y viniendo de atrás en el octavo episodio.

Hoy cambian la misma dósis e incluyen a José Marmolejos en la alineación.

Salen al terreno con:

1. Héctor Rodríguez, CF

2. Erik González, SS

3. Sócrates Brito, RF

4. Junior Lake, LF

5. José Marmolejos, DH

6. Yamaico Navarro, 1B

7. Alcides Escobar, 3B

8. Michael De la Cruz, C

9. Jonathan Guzmán, 2B

José Urquidy es el abridor por los Leones.

Los Toros mantienen el mismo orden al bate.

alineación taurina:

1. Eric Filia, 1B

2. Sergio Alcántara, SS

3. Bryan De la Cruz, RF

4. Eloy Jiménez, DH

5. Eddie Rosario, LF

6. Yairo Muñoz, 2B

7. Jeimer Candelario, 3B

8. Onix Vega, C

9. Rudy Martin Jr., CF

El lanzador será Nabil Crismatt.