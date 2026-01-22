Proteger al Presidente

El único objetivo de mis comentarios sobre las comisiones que deben funcionar en Lidom es “ayudar” en una mejor orientación. Por eso hablo, inclusive, de sugerir modificación de su estructura para tales fines.

Soy fiel creyente de que la figura del Presidente (la figura presidencial le dicen en política) debe ser protegida, y una de las vías es mantenerlo lejos de decisiones conflictivas relacionadas con el día a día. Eso atañe, específicamente, a imponer sanciones por violaciones a la disciplina, las anticonductas y reglamentaciones.

Creo que el Presidente no debe aplicar sanciones, que eso lo deben hacer las comisiones especiales creadas para tales fines, y eso incluye los Comités de Apelaciones. En el caso de Lidom, creo que una Comisión de Disciplina para asuntos de conductas y otra Técnica para asuntos de respeto al reglamento. (Es como el Presidente de Palacio Nacional. Cuando meten a sus funcionarios presos y la prensa le pregunta, él se limita a decir: eso está en manos de la Justicia).

De esta forma, el Presidente estaría protegido y se evitaría tomar decisiones que pongan difícil su función. Porque ahora, en el caso de la anulación de un juego, muchos medios y fanáticos de las Águilas sacaron a relucir la coincidencia interpretativa de que Vitelio Mejía favoreció a su hijo Jesús, gerente de los Toros. Por ese motivo, en las redes le han dicho hasta “barriga verde”.

LAS COMISIONES A propósito, el propio Vitelio Mejía me escribe y remite los nombres de las comisiones de Lidom, las que funcionan ahora mismo y sus componentes.

Comisión de Ética y Disciplina: Winston “Chilote” Llenas, presidente; Miguel Ángel Almánzar, vicepresidente; Ricardo Taveras Cepeda, secretario; y suplentes Reynaldo Ramos, Lucas Gómez y Víctor Polanco Montero.

Comisión de Apelación: Andrés Marranzini Pérez, presidente; Amado Sánchez, vice; Gilberto Cedeño, secretario; Juan Carlos Ortiz, Julio Morales y Lucy Objio, suplentes.

Vitelio aclara que Chilote preside esta comisión, aun siendo vicepresidente de Lidom, “en razón de que en el pacto colectivo con Fenapepro ellos exigieron que en esa Comisión hubiera un exjugador con experiencia y ese fue el que ellos aceptaron. La de Apelación conoce de las decisiones de primera y de las decisiones disciplinarias que tiene competencia del Presidente. El Presidente tiene competencia disciplinaria en algunos casos dispuestos en los estatutos, en atención a la gravedad de la infracción o a la reincidencia. En pocos casos, la decisión del presidente no es recurrible, como ocurre con el caso que origina tu comentario…”.

Además, dice Vitelio que en la Comisión de Apelación todos son abogados reconocidos y en la disciplina cuatro son abogados y dos no. Ninguno es empleado de la liga, salvo Winston Llenas”.

Reitero mi criterio de que esos temas deben ser revisados, para proteger el buen funcionamiento de Lidom y al Presidente. Que eviten los escenarios donde se vea involucrado, ahora y por siempre.

BUEN MOVIMIENTO: El miércoles, los Mets de Nueva York consiguieron los servicios del jardinero central Luis Robert Jr., cubano procedente de los White Sox. Es un buen pelotero que, si bien ha estado por debajo los dos últimos años, tiene la edad suficiente para una recuperación. Pero ese mismo día, tarde, añadieron al lanzador dominicano Freddy Peralta, y esa sí fue una gran adquisición. ¿Por qué? Porque Freddy es buen lanzador, redondea la rotación y estará en último año de contrato, es decir, que puede irse a la agencia libre al final de la campaña. En 2025, con Milwaukee, Peralta tuvo excelente actuación con 17-6 y 2.70 de efectividad, con 204 ponches en 176.2 innings. Su salario de este año fue de US$8 millones, y si todo va bien con él, va a la agencia libre el próximo invierno a buscar 5 años de contrato. Su registro dice que tiene 29 años de edad y es nativo de Moca. Los Mets dieron un tablazo con su contratación.

EL MEJOR: El primer juego de la serie final fue una contradicción y todo sucedió en un solo inning, el octavo del Escogido. Los Toros ganaban 6 por 2, ventaja de 4, y pusieron a su mejor relevista en el box: J. C. Mejía, el “dueño” del 8vo. episodio. Pero todo fue al revés, pues Mejía no llevó nada en la bola. Enfrentó 7 bateadores, hizo un solo out y facilitó a los rojos un rally de 5, para la victoria final 7 por 6.

Y lean lo de Mejía en el round robin: 12 innings, 9 hits, 18 ponches, 0 carreras, 0 bases por bolas, efectividad en 0.00… Ese día le falló todo.