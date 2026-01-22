Lake y Navarro colocan a los Leones a mitad del camino

El Escogido lo volvió hacer. Batearon en el momento, y dominaron a los Toros del Este 7-4 durante el segundo juego de la Serie Final.

Junior Lake pegó jonrón en el noveno, mientras que Yamaico Navarro bateó de 5-2 con tres impulsadas.

La victoria quedó en manos de Derek West, mientras que Nabil Crismatt cargó con la derrota.

Stephen Nogosek logró el salvamento.

Las carreras

La ofensiva de los rojos despertó temprano y ligaron tres carreras en el mismo primer episodio.

Con las bases llenas, José Marmolejos pegó un elevado al derecho que trajo a Erik González. Luego, Yamaico Navarro pegó fuerte al central que dio ventaja de tres. Esas tres rayitas fueron producidas ante el derecho colombiano Nabil Crismatt, quien fue el abridor por los Toros.

Solo lanzó dos entradas y un tercio.

En el quinto, Navarro volvió a pegar una línea que produjo la cuarta de los escarlata y Junior Lake anotó. En el siguiente turno, Alcides Escobar dio sencillo trayendo al inicialista al home y otorgando la quinta.

En el cierre del quinto, los Toros respondieron cuando Eric Filia impulsó dos con un doble por el derecho. Onix Vega y Rudy Martin Jr. entraron en carrera.

En la siguiente entrada, con las bases llenas, Rudy Martin dio línea al derecho e impulsó dos más por los romanenses.

Esas dos carreras fueron responsabilidad del derecho Hansel Marcelino, quien fue tocado por primera vez en la temporada.

El pitcheo

José Urquidy lanzó cuatro entradas de cinco hits, una carrera limpia y no otorgó ponches. El bullpen de los Toros viajó por seis entradas y no permitió daños. Entre los seis ceros, solo recibieron cuatro hits. No cedieron boletos.

El daño fue ante el cerrador taurino, Joe Corbett, quien recibió el jonrón ante Junior Lake. Antes del cuadrangular, Sócrates Brito había pegado hit.