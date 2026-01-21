¿Quién será el Jugador Más Valioso del Round Robin?

El relevista Jean Carlos Mejía, Eloy Jiménez , ambos de los Toros del Este, marchan por el carril de adentro de una cerrada carrera por el premio Jugador Más Valioso del Round Robin de la Liga Profesional de Béisbol Otoño-Invernal de República Dominicana.

“JC” tuvo una de las actuaciones más dominantes que ha tenido relevista alguno en “La Pelota Nuestra”. En 12 entradas ponchó a 18, no concedió boleto, limitó a la oposición a nueve hits, dejando su promedio de carreras limpias permitidas en un inmaculado 0.00 y un impresionante WHIP de 0.50.

Como preparador de mesa conformó un intratable binomio con el cerrador estadounidense Joe Corbett, quien también dejó números para la historia y debe estar en la conversación de los que tienen méritos para cargar con el trofeo de MVP.

Corbett compiló 1-0, con ERA de 0.68 y siete juegos salvados, igualando el récord compartido que en el formato de Todos Contra Todo que establecieron Arturo Peña, con las Águilas Cibaeñas, en la estación de 1993-94 y Jairo Asencio, con los Tigres del Licey, en 2015-206 y 2017-2018.

Eloy Jiménez, bateador designado del combinado de los Toros.

Su compañero Eloy, aunque bajó su producción en el tercer tramo de la semifinal, tuvo un decente average de .278-1-16. Sus 10 dobles establecieron una marca para el RR, quebrando la de nueve dejada como tarea por Jerry Brooks con los entonces Azucareros del Este en el torneo de 1994-95.

Con sus 16 vueltas producidas lideró el Todos Contra Todos, mientras que sus 44 bases alcanzadas son la mayor cantidad para un jugador de la escuadra en la serie semifinal.

Otros peloteros con notables faenas en esta instancia de la justa dedicada a Don Juan Antonio Marichal Sánchez, fueron Junior Lake, de los Leones del Escogido, así como Christian Adames y Leody Taveras, de las Águilas.

Aunque con un promedio al bate por debajo (.250), el veterano jardinero del Escogido fue vital para que ese equipo finalizara en la punta del Round Robin con foja de 12-6. Conectó dos cuadrangulares, remolcó 14 y se estafó seis bases.

Adames, el sorpresivo primer “pick” del conjunto que dirigió Luis –Pipe—Urueta, tuvo una línea ofensiva de .377, líder, OBP (.450), SLG (493) y OPS (943). Disparó un jonrón y empujó 12.

Taveras, un jardinero central de extraordinaria defensa, recibió 20 transferencias, una marca, las cuales ayudaron a ver menos feo el por debajo average de .230 que registró. Además se robo nueve bases.

Por ello el excelente promedio de OBP (.420) que registró. No obstante, al igual que su ocasional compañero Christian Adames, tiene posibilidades mínimas de ser favorecido con el galardón porque no se estila que los votantes se inclinen por alguien de un equipo que se quedó en el camino.