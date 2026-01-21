Freddy Peralta es adquirido por los Mets de Nueva York desde Milwaukee

Los Mets han adquirido al abridor dominicano Freddy Peralta desde los Cerveceros, en un canje de enormes proporciones, según dijo una fuente a Mark Feinsand de MLB.com la noche del miércoles. Los equipos aún no han confirmado el acuerdo.

Este sería el segundo gran movimiento de los Mets este invierno, después de haber firmado al agente libre Bo Bichette a un contrato de tres años y US$126 millones, que se hizo oficial el martes.

Peralta, quien cumplirá 30 años el próximo junio durante su última temporada antes de la agencia libre, tiene marca de 70-42 con efectividad de 3.59 en las últimas ocho temporadas con Milwaukee, incluyendo, posiblemente, su mejor año, el 2025, cuando tuvo foja de 17-6 con efectividad de 2.70 en 176.2 innings lanzados en 33 aperturas, en las que registró 204 ponches.

Peralta lideró la Liga Nacional en victorias, se ubicó séptimo entre los clasificados de MLB en efectividad, alcanzó 30 aperturas y 200 ponches por tercer año consecutivo, fue seleccionado por segunda vez al Juego de Estrellas por la Liga Nacional y terminó quinto en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional. Si hubo alguna crítica hacia Peralta la temporada pasada, fue su eficiencia: logró sacar un out después de la sexta entrada en apenas dos de sus 33 aperturas.

Pocos jugadores tienen una historia personal tan cautivadora como la de Peralta, quien proviene de orígenes modestos en la República Dominicana, fue canjeado de los Marineros a los Cerveceros siendo apenas un adolescente y tenía 21 años en mayo del 2018 —todavía aprendiendo inglés, todavía usando brackets— cuando sus padres finalmente pudieron verlo lanzar profesionalmente. Su madre, su padre y su esposa viajaron a Colorado Springs, Colorado, donde Peralta estaba programado para abrir por Triple-A de Milwaukee.

Pero los dioses del béisbol tenían otros planes. Justo en ese momento, los Cerveceros estaban jugando contra los Rockies en Denver, y su abridor programado para el juego final de la serie del Día de las Madres de Estados Unidos contra Colorado en el Coors Field, Chase Anderson, se enfermó. Así que llamaron a Peralta en el último momento, y el resto es historia. Ese día, Peralta estableció un récord de novato de los Cerveceros con 13 ponches, la mayor cantidad en un debut de Grandes Ligas desde Stephen Strasburg ocho años antes, y llegó a la sexta entrada sin permitir hits en la victoria de Milwaukee.

En los años siguientes, Peralta ha formado una familia (él y Maritza tienen dos hijos), ha ampliado su repertorio dominado por la recta, firmó una extensión de contrato a largo plazo (los Cerveceros recientemente ejercieron la opción final del club por US$8 millones para el 2026) y escaló en la rotación para realizar sus primeras aperturas en el Día Inaugural de su carrera: en el 2024 contra los Mets y en el 2025 contra los Yankees.

“Lo grandioso es que todavía tiene margen de crecimiento”, dijo Pat Murphy, manager de los Cerveceros. “Hay un paso que dar. Me encanta ver eso, porque nunca considero a un jugador como un veterano curtido cuando todavía tiene ese paso por delante”.