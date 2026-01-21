Escogido o Toros, ¿quién sale como favorito?

Antes de esta temporada, solo dos series finales no se habían dado en la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom). La lista se ha reducido a una.

Ambos escenarios involucran a los Toros del Este, quienes no se han enfrentado a los Gigantes del Cibao, y hasta hoy, tampoco a los Leones del Escogido.

En lo que será una Serie Final inédita, Toros y Leones llegan al máximo escenario del béisbol dominicano con caminos muy parecidos, aunque en fases diferentes. Los romanenses avanzaron al round robin siendo uno de los equipos más consistente durante la temporada regular, mientras que los rojos cruzaron a la etapa semifinal en el último día de su calendario.

En el “Todos contra Todos” se invirtieron los papeles: los escarlatas fueron los primeros en avanzar, con un sólido récord 12-6, mientras que los naranjas, aunque con ese mismo récord, tuvieron que valerse del último día para avanzar a la final, venciendo a las Águilas Cibaeñas en el Francisco A. Micheli.

Debilidades y fortalezas

Los Leones llegan blindados. Su ofensiva se perfila como su principal arma de ataque, más aún con la inyección a última hora de Héctor Rodríguez. Aparte de él, jugadores como Raimel Tapia, Junior Lake, Yamaico Navarro, Sócrates Brito, Erik González, José Marmolejos, Alcides Escobar y Jorge Mateo, entre otros, por la veteranía y el estilo de juego, ponen lucir al Escogido como un equipo difícil para cualquier lanzador.

En tanto, aunque el pitcheo de los Leones también se ve bien, la parte de relevo sufrió dos duras bajas de cara a la final: los Patrick, Weigel y Hallligan.

Aún así, presentan una amplia oferta de relevistas para momentos apremiantes: Stephen Nogosek, Hansel Marcelino, Héctor Neris, Aneurys Zabala, Derek West, Jefry Yan, Carlos Teller, Kenny Hernández, Roel Ramírez y Matt Foster, este último tomado en el draft de importados ayer.

Los abridores rojos suponen ser Trevor Lakins, José Urquidy, Luis Fernando Miranda y Cooner Greene.

En el caso de los Toros, tras el draft, su principal fortaleza se muestra en su pitcheo abridor. De por sí tenían a los experimentados zurdos Aaron Leascher y Enny Romero, además del derecho Jaime Barría, y añadieron a los también diestros Nabil Crismatt y Odrisamer Despaigne. Sin dudas, tener cinco abridores de esa calidad –a pesar de perder a Justin Courtney- los coloca en una buena posición para iniciar los partidos.

Su ofensiva también se ha visto bien, en especial con el repunte de Sergio Alcántara y Eloy Jiménez. Además, tienen al MVP de la temporada, Bryan De La Cruz, Erik Filia, Yairo Muñoz, Jeimer Candelario, Eddie Rosario, Ruddy Martin Jr., entre otros.

Su relevo podría ser una incógnita por la falta de profundidad, a raíz de que dos brazos importantes no estarán disponibles en la final: Yaramil Hiraldo y el zurdo Anderson Severino, situación que deja al dirigente Víctor Estévez sin muchas opciones “de calidad” fuera de Joe Corbett, J.C Mejía y Jimmy Yacabonis.

Misceláneos

-De los Toros salir campeones, serían el único equipo en ganarle una final a los cuatro conjuntos fundadores (Águilas, Estrellas, Licey y Escogido).

-Los Leones buscan el segundo bicampeonato de la década –lo hizo el Licey en 2023 y 2024- y también su segundo en los últimos 14 años (también lo hicieron en el 2012 y 2013).

-Junior Lake está persiguiendo su quinto anillo en Lidom. Ha ganado uno con 4 equipos: Estrellas, Toros, Águilas y Leones.