Diez datos curiosos para entender la Serie Final 2026

La Serie Final 2026 entre Toros del Este y Leones del Escogido de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana (Lidom) es un hecho. Dos conjuntos, una sola misión: levantar la copa.

Esta nueva etapa de la temporada 2025-26 está pautada para el mejor de siete partidos, en términos más prácticos, quien gane cuatro encuentros en un lapso de siete disputas es el campeón.

En ese sentido, los datos curiosos están presentes en la nueva edición de un clásico del béisbol invernal dominicano.

¿Cuáles son esos datos curiosos que presenta la Serie Final 2026?

1) - Es la primera vez

Es la primera vez en la historia que Toros y Leones tienen un mano a mano en una Serie Final.

Los escarlatas están detrás de su corona número 18 y los taurinos tienen el deseo de lograr su cuarto campeonato nacional.

2) - Por la 18 y el bicampeonato

En la década de los 20' del siglo XXI, solamente los Tigres del Licey han logrado un bicampeonato. Los azules realizaron la hazaña en las temporadas 2022-23 y 2023-24 y en esta ocasión los rojos van detrás del logro.

3) - Toros buscan completar un récord histórico

En la 1994-95 fue contra las Águilas Cibaeñas.

En la 2010-11 fue contra las Estrellas Orientales.

En la 2019-20 fue contra los Tigres del Licey.

¿En la 2025-26 será contra los Leones?

Los romanenses tienen la oportunidad de lograr una hazaña histórica. Si ganan la Serie Final 2026 serán el primer equipo en la historia del béisbol invernal dominicano que logra vencer a los cuatro equipos fundadores del torneo en dicha etapa.

4) - ¿Cinco títulos en 15 temporadas? Leones están detrás de la hazaña

Los 17 veces campeones nacionales tienen el honor de haber alcanzado cuatro distinciones de campeón desde la campaña 2010-2011 y en la 2025-26 buscan su quinto título, lo que convertiría a la novena de Santo Domingo en la más ganadora de Lidom desde esa temporada con cinco cetros.

5) - Nos volvemos a ver

La Serie Final 2026 tiene a varios jugadores que enfrentarán a los equipos donde vestían camisetas anteriormente.

Los lanzadores Enny Romero, Anderson Severino y los jugadores de cuadro Wendell Rijo, Jorge Mateo y Yamaico Navarro son algunos de ellos.

6) - Sigue la leyenda

300 carreras anotadas y 500 imparables fueron algunas de las ganancias de Junior Lake en la temporada regular 2025-26.

Ahora, en otra Serie Final donde su camiseta será parte del espectáculo, Lake busca conquistar su quinto anillo de la pelota invernal dominicana. Emilio Bonifacio fue el último pelotero que alcanzó los cinco anillos de Serie Finales.

Luis Polonia, es el señor de los anillos en LIDOM con doce; detrás siguen César Gerónimo (9), Tony Batista (8), Alberto Castillo (8), Félix Fermín (8), Manuel Mota (8), Julián Tavárez (8), Miguel Tejada (8).

7 ) - Managers debutantes en la Serie Final

Ramón Santiago y Víctor Estévez debutarán en una Serie Final como dirigentes de sus respectivas escuadras.

Estévez estuvo cerca de llegar a una Serie Final en la campaña 2022-23 y Santiago sustituyó a Alex Cintrón en la temporada regular 2025-26 y con esfuerzo y dedicación llevó a los duros de matar a otra final.

8) - ¿Otro novato campeón?

Por tercer torneo consecutivo un dirigente que debuta en la etapa regular llega a una Serie Final.

En la 2023-24 fue Gilbert Gómez con los Tigres del Licey y en la 2025-25 fue Albert Pujols con melenudos.

Ellos dos tienen algo en común: fueron ganadores en el primer campeonato donde dirigieron. ¿Se repetirá la historia con Ramón Santiago?

9) - Del sótano a la Serie Final

La temporada 2024-25 la franquicia del Este de la nación culminó en la posición número seis con récord de 17-32 y un torneo después establecieron la foja de 27-22 para ingresar al todos contra todos y posteriormente la Serie Final.

El último equipo que quedó en último lugar en una temporada y luego en la campaña siguiente arribaron a la Serie Final fueron los Leones del Escogido.

Los rojos culminaron en la justa 2014-15 en la última posición con récord de 17-33 y una campaña después terminaron en el tercer puesto con foja de 25-25. Asimismo, los escarlatas ganaron esa Serie Final.

10) - Es la Serie Final número 72 de la historia de Lidom.

Sólo queda finalizar con eso. Es la Serie Final número 72 de la liga, ustedes saben lo otro que pasará... ¡Qué gane el mejor!