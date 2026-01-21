¿Comisiones en LIDOM?

Todavía quedan rastros de la anulación de la victoria de las Águilas sobre los Toros el pasado viernes 16. La posterior celebración de ese partido, que ganaron los Toros, terminó eliminando a los santiagueros.

El presidente de LIDOM, Lic. Vitelio Mejía, ha tenido que recibir toda esa descarga, sobre todo por lo insólito que resulta anular un resultado por un error burocrático, error del cual fue cómplice la propia liga y su dirección técnica.

Como el tema ha tomado gran espacio luego de la descalificación aguilucha, algunos abogados y entendidos en el béisbol sugieren que LIDOM debe tomar este asunto en serio y proceder a una profunda modificación de su estructura y sus estatutos.

Por lo pronto, se sugiere encaminar gestiones para la creación de dos comisiones especiales:

Primero: Una comisión de disciplina que no incluya al presidente de LIDOM ni a ningún empleado de la presidencia. Deben ser personas que conozcan la pelota y que sean independientes. De esas hay de sobra en el patio.

Segundo: Crear una Comisión de Reglamentos que vigile todo lo relacionado a aspectos técnicos del torneo, y que excluya también al presidente y cualquier empleado directo de LIDOM. Desde luego, los miembros serían pagados por su trabajo, pero eso no los ata a sus decisiones. Que prevalezca la verdad.

Este tipo de organismos existen, por ejemplo, en la MLB, y siempre se recomienda que el jefe máximo —allá el comisionado, aquí el presidente de LIDOM— quede fuera de esos grupos. Que sean simples supervisores y administradores ejecutantes de las decisiones.

¿Podría suceder eso en LIDOM? Por lo que he visto a través del tiempo, no le veo posibilidad porque a los presidentes de la liga (el de ahora y los de antes) les encanta tener control total. Dicen que así las cosas funcionan mejor, pero eso no es así.

LAS ÁGUILAS

Mientras tanto, las Águilas vieron perdida una gran oportunidad de volver a una serie final, lo cual no les ocurre desde que ganaron el torneo 2020-21 con Félix Fermín de mánager. Además, es la cuarta oportunidad corrida que la presidencia de Víctor García Sued falla en llevar al club a la final.

Ahora toca al equipo proyectar la gestión para el torneo 2026-27. Tendrán que decidir si repiten al mánager Luis "Pipe" Urueta, si René Francisco sigue en la jefatura de operaciones de béisbol con su asistente Gian Guzmán… y también, si en la asamblea de junio próximo las Águilas dan otro año a García Sued como presidente.

LOS GIGANTES

Para cerrar el tema de los dos equipos eliminados en el Round Robin, los Gigantes del Cibao también tienen de frente decisiones relevantes.

¿Quién será su gerente general y su mánager? ¿Habrá un jefe de operaciones? El presidente actual, Alfredo Acebal Rizek, tiene la palabra, al igual que la familia Rizek, con Samir y Héctor José a la cabeza.

LOS YANKEES

La noticia es que finalmente firmaron al jardinero Cody Bellinger y ya están definidos en ese renglón. Es la misma gente del año pasado, con Aaron Judge en el derecho, Bellinger en el izquierdo y Trent Grisham en el central.

¿Están contentos los fans del equipo? Lo cierto es que por esos predios el equipo estuvo bien el año pasado, y que los huecos anduvieron por otros lugares. Bellinger recibió un bono de firma de US20millones y un contrato de 5 años por US162.5 millones. Serían unos 32 millones por temporada, suma adecuada de acuerdo a cómo se ha movido el mercado.

El año pasado, Bellinger tuvo su mejor actuación en mucho tiempo con promedio de .272, 29 jonrones, 98 remolcadas y una defensa premium, OBP de .334. Bellinger, de 30 años de edad, está en Grandes Ligas desde 2017; jugó con los Dodgers y luego con los Cubs. De por vida batea .272 con 225 jonrones.

Su firma perjudica al dominicano Jasson Domínguez, que seguiría en la banca, pero ahora es pieza de cambio por pitcheo durante las próximas semanas.

LOS METS

El cubano Luis Robert Jr. llega a los Mets para jugar el jardín central. Ha llegado vía cambio con los White Sox, cediendo al pequeño Luisangel Acuña, que puede jugar en segunda y los jardines (hermano de Ronald Acuña Jr., la estrella de Atlanta).

Robert tiene buena defensa, pero su ofensiva ha caído mucho las dos últimas campañas con 14 jonrones solamente por temporada. En 2023 disparó 38 cuadrangulares, y ojalá pueda volver a ese nivel.

Los Mets tienen definidas las posiciones de tercera con Bo Bichette, en segunda Marcus Semien, y un amplio menú para el left field, la primera y el designado: Jorge Polanco, Mark Vientos, Brett Baty, Jerome Taylor y Ronny Mauricio. Tal vez haya cambio de algunos de ellos.

hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com