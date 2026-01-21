Los Cangrejeros de Puerto Rico, uno de los equipos que competirá con RD en la Serie del Caribe 2026

Los Cangrejeros de Santurce conquistaron su decimoséptimo campeonato en la historia de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBRPC) al doblegar este martes, 5-1, a los Leones de Ponce en el sexto juego de la final en un estadio Hiram Bithorn que recibió a 15,600 personas.

El antesalista cubano Yohandy Morales cargó con el galardón al Jugador Más Valioso de la serie final.

Fue exactamente seis años, un 20 de enero de 2020, que los crustáceos lograron su último cetro al mando del dirigente José “Tony” Valentín. El exgrandesligas, de hecho, dirigó esta noche, de manera interina, a los Leones ante la ausencia del piloto Andy González, fuera por compromisos con la organización de los Rockies de Colorado en las Mayores.

Santurce ahora partirá a Jalisco para la Serie del Caribe 2026, que comenzará el 1 de febrero. Los mexicanos tendrán dos equipos en el certamen caribeño; los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco. Panamá será representado por los Federales de Chiriquí. La final del torneo de la República Dominicana, en cambio, aún no se ha definido.

“Siempre he dicho que las alegrías en vidas son terrenales, son pasajeras. Hay que vivir en el momento. La relación de todo este equipo fue con Dios principalmente, que nos mantuviera unidos. Nada es perfecto. Siempre hay adversidades. Pero como dije, el pilar fundamental fueron mis coaches”, dijo Omar López, dirigente venezolano de los Cangrejeros, tras la victoria que selló el título.

“Me ayudaron a que estos muchachos se mantuvieran unidos en cualquier momento. La palabra consistencia es difícil mantenerla el béisbol y fuimos un equipo consistente durante todo el año”, agregó.

Los Cangrejeros ganaron la temporada regular al jugar para 26-14. En las semifinales, eliminaron a los Criollos de Caguas en seis partidos. Frente a los Leones dominaron al tomar ventaja de 4-0 en un serie a un máximo de nueve juegos.

“Era una misión desde el primer día pero no es fácil. Hay que escalar cosas, hay que pasar muchos pendaños. Pero, gracias a Dios, fuimos consistentes en la misión que teníamos”, recalcó López, quien logró su primer campeonato en la LBPRC luego de ganar dos en el béisbol invernal de su natal Venezuela.

Luego de ser blanqueados, 7-0, el domingo en el estadio Francisco “Paquito” Montaner para los Leones evitar una barrida, los Cangrejeros anotaron en la baja de la tercera gracias a un error de tiro del antesalista Emmanuel Rivera a primera base, producto de un batazo de Nelson Velázquez.

La pifia permitió a Rubén Castro anotar desde segunda base con dos outs. EL yabuceño se embasó gracias a boleto gratis y avanzó a la intermedia con rodado de out de Morales.

En la cuarta entrada, Jack López disparó un doblete que remolcó a Brian Navarreto desde la inicial, anotación que colocó el pizarrón 2-0 a favor de los locales.

López fue parte del campeonato 2019-20.

“Superconteto y orgulloso. Se sintió como una eternidad pero lo logramos. Mucho sacrificio, mucha gente nueva con mucho esfuerzo. Gracias a Dios, se nos dio”, declaró López.

“La hermandad que tenemos en el clubhouse. La loquera que tenemos allí (trailers a las afueras del jardín derecho por la remodelación de los camerinos) no teníamos de otra. Teníamos que acoplarnos. La pasamos bien y esa hermandad fue la que nos ayudó”, recalcó.

Santurce volvió a rayar en la octava con sencillo remolcador de Navarreto luego de un doble de Shed Long, Jr.

Acto seguido, Andrew Velázquez se unió a la fiesta de extrabases con su propio doble para colocar corredores en segunda y tercera. El Relevista del Año Andrew Marrero entró por Gabriel Rodríguez y sacó a López para dos outs.

No tuvo suerte, en cambio, con Johneshwy Fargas, quien dio un sencillo impulsador de dos carreras, colocando el partido en caja de seguridad al aumentar la ventaja a 5-0.

El abridor cangrejero Ashton Goudeau salió del partido tras una labor de 4.1 entradas sin carreras y tres hits. El norteamericano dejó corredores en las esquinas con un out.

Jordan Morales tomó la pelota en relevo y llenó las almohadillas con base por bola a Matt Bottcher.

Bajo presión, Morales obligó a Gabriel Cancel a batear hacia el tercera base López para sacar el segundo fuera en el plato. El tercer out vino con un elevado al jardín derecho de Jesmuel Valetín para acabar con la amenaza ponceña en la alta de la quinta entrada.

Vázquez, Andrew Baker, Luis Quiñones y Robert Gsellman aportaron en el relevo para finalmente acabar con los Leones, que dio paso a la celebración de los Cangrejeros en el terreno del Bithorn. Morales se apuntó la victoria.

Los Leones no lograron dar el batazo oportuno para extender la serie. Terminaron de 9-1 con corredores en posición de anotar.

Evitaron la blanqueada en la baja de la novena con jugada de selección de Cancel con corredores en las esquinas.

El abridor importado Jackson Goddard cargó con la derrota al permitir una carrera limpia en cinco entradas, concediendo cuatro hits y cuatro bases por bola con siete ponches.

Los ánimos entre los jugadores de caldearon antes de comenzar la tercera entrada, vaciándose los dugouts y bullpens. La lluvia detuvo el careo, provocando un atraso de media hora.

Durante la serie, Ponce se vio marcado por las bajas del jardinero importado Dalton Guthrie, finalista al premio de Jugador Más Valioso; y el siore estelar Edwin Díaz debido a lesiones. Los Leones tampoco con el relevista Eric Torres, Novato del Año.

Los Leones estaban en su primera final desde 2010-2011. Fue su primer baile de campeonato desde que la franquicia regresó al torneo en 2021.