Héctor Rodríguez jugará la final con los Leones del Escogido

El torneo invernal siempre trae sorpresas, y en esta ocasión le tocó a los Leones del Escogido.

Héctor Rodríguez permanecerá con los melenudos hasta donde llegue el equipo en la Serie Final, la cual será disputada ante los Toros del Este y dará inicio este miércoles 21 a las 7:15 de la noche.

La confirmación la realizó el gerente general del conjunto, Carlos Peña, quien aseguró la presencia del jardinero durante una rueda de prensa realizada la tarde del martes, previo al inicio de la última serie.

“Gracias al compromiso de Héctor Rodríguez pudimos conseguir el permiso. El deseo de jugar siempre ha estado ahí y, gracias a su esfuerzo y a nuestra gestión, lo tendremos con nosotros”, manifestó Peña, quien además explicó que el jardinero viajó directamente desde Cincinnati hasta Santo Domingo.

Rodríguez ya había recibido autorización previamente para participar en un partido de clasificación a las semifinales, encuentro que los Leones ganaron 11-3 ante las Estrellas Orientales. En ese choque bateó de 3-3, incluyendo un cuadrangular.

Durante la serie regular, Héctor Rodríguez registró promedio de .301, conectó cuatro jonrones y remolcó 17 carreras. Además, disparó cinco dobles y tres triples.