Carlos Peña: Estamos repletos de confianza para ganar"

Como depredadores en territorio conocido, los Leones del Escogido entran a la final seguros de que su presa no escapará.

Viniendo de ganar una dramática Serie Final ante los Tigres del Licey el pasado año, el club melenudo se presenta repleto de confianza y “sin preocupaciones”, cuando solo le faltan pocas horas al reloj para que se cante “play ball”.

Así lo explicó el gerente general del club, Carlos Peña, quien le dio todo el crédito a su cuerpo de coaches y jugadores por el éxito que han registrado en la actual temporada.

“No me preocupa nada. Pensar en eso sería dar una connotación negativa y nosotros hemos demostrado la calidad de equipo que tenemos. La única prioridad es ejecutar el plan. En ese momento nos sentimos llenos de confianza, con mucho optimismo y la esperanza de que vamos a terminar la meta trazada”, manifestó Peña durante un encuentro con la prensa la tarde del martes en el clubhouse del equipo.

El hecho de que el cuerpo de coaches sea distinto al del año pasado, el cual contaba con la presencia de Albert Pujols, no cambia el resultado. Antes, cuando se le cuestionaba a los jugadores de los Leones sobre el resultado que tenían en el terreno, muchos le otorgaban la razón a la presencia del jonronero.

“Nosotros no dependemos de ningún amuleto. Cada vez que esos muchachos salen le entregan el juego a Dios, eso es nuestra prioridad. La fe siempre ha sido parte importante para nuestro equipo. Nosotros jugamos primero para Dios y luego por el amor al béisbol”, agregó Peña.

El draft

Los Leones, actuales campeones, por ganar el primer lugar en el round robin, eligieron primero. Su selección número 1 fue el cerrador de las Águilas Cibaeñas, Matt Foster, mientras que en la segunda ronda se fueron con el abridor, también de las Águilas, Luis Fernando Miranda.

En el caso de los Toros, en la primera ronda escogieron al colombiano Nabil Crismatt, mientras que en la segunda se fueron con Odrisamer Despaigne.

“Ellos nos van ayudar desde el bullpen y ayudarnos a sellar partidos, especialmente cuando los juegos están en los últimos episodios. Creemos que esa será una labor de Foster. Miranda nos puede ayudar lanzando muchas entradas ya que lo que ha demostrado como abridor fue suficiente”, adujo el gerente.

La Serie Final iniciará esta noche cuando los Toros visiten a los Leones al estadio Quisqueya Juan Marichal. Está pautado para las 7:15.