¡El calendario está aquí! Toros y Escogido se enfrentan por primera vez en una Serie Final

La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) presentó el calendario de la Serie Final 2026, que enfrentará a Toros del Este y Leones del Escogido en una serie al mejor de siete partidos.

El primer encuentro será celebrado el miércoles 21 de enero en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y está pautado para iniciar a las 7:15 p.m.

El segundo partido se jugará el martes 22 en el Estadio Francisco A. Micheli e iniciará a las 7:30 p.m. El tercero volverá a Santo Domingo el viernes 23 para iniciar a las 7:15 p.m., y el cuarto regresará a La Romana el domingo 25 para las 7:30 p.m.

Los juegos del 26, 27 y 28 de enero serán efectuados solamente si son necesarios. Además, el sábado 24 de enero es el único día libre que presenta el calendario.

Un mismo deseo

Los taurinos volvieron a una Serie Final después de jugar su última en la 2019-20 y poseen la esperanza de ganar el cuarto título de su historia.

En ese sentido, los escarlatas anhelan conseguir la décimo octava corona de su historia. Asimismo, luchan para ser el segundo equipo de la década que atrapa un bicampeonato (Tigres del Licey 2022-23 y 2023-24).