Buscando la 18 …y la cuarta

Este miércoles, 7:15 de la noche, Leones del Escogido y Toros del Este inician la serie final del torneo de béisbol 2025-26. Es el acontecimiento que la fanaticada nacional espera cada temporada otoño-invernal, y que en esta ocasión tiene un ingrediente que se da poco, pero ocurre a veces.

¿A qué me refiero? La ausencia de Licey y Águilas, los dos clubes de más títulos en la liga, el primero con 24, el segundo con 22. Licey ni siquiera pudo participar en el round robin, en una campaña pésima para la enseña azul que tenía tres finales consecutivas y habiendo ganado dos coronas corridas.

Las Águilas tuvieron una actuación de contrasentido: iniciaron caminando derecho y terminaron al revés. Dominaron fácilmente la vuelta regular, aunque jugaron más o menos el último mes del calendario, desde el 1ro. de diciembre. También empezaron mal el round robin, y al final tuvieron tremendo problema por un error burocrático cuando inscribieron 9 importados, violando lo permitido de 8.

Eso les valió a ellos que la presidencia de Lidom los castigara con una victoria menos, decisión súper cuestionada y que armó tremendo lío. Lidom anuló la victoria aguilucha y mandó la realización del partido la noche del lunes. Al final, los Toros ganaron un emocionante y disputado encuentro; las Águilas se quedan fuera, desperdiciando lo que parecía una actuación dirigida a ganar la corona.

Como sea, aquí están unos Leones enfurecidos buscando su corona 18 en una serie de 7-4, contra unos Toros del Este con mucha hambre, mirando hacia su cuarto título.

NOTAS ESPECIALES

El Escogido ganó por última vez el torneo pasado, dirigidos por Albert Pujols, quien de inmediato se retiró. Están buscando ganar por segunda vez seguida, lo cual hicieron en los campeonatos 2012-13.

.- Los Toros ganaron por última vez en 2019-20, cuando su mánager era Lino Rivera. Ahora los dirige Víctor Estévez, quien los ha comandado todo el camino. Estévez asiste por vez primera a una final… Su rival, Ramón Santiago, es un grandes ligas, exjugador del Escogido, quien asumió el puesto de mánager cuando el club canceló al boricua Alex Cintrón en noviembre pasado.

.- Ambos equipos se han reforzado con personal importado de Águilas y Gigantes, los dos equipos eliminados de la semifinal. ¿Por qué sucede esto? Hace más de 10 años, la liga se planteó un problema serio cuando empezaron a perder jugadores que firmaban con los equipos de Asia y eran detenidos en su accionar local. También, a eso se sumaban los novatos de MLB que son parados para evitar lesiones. Ante esa situación, se decidió que los clubes se refuercen con personal de los eliminados, y así lo hacen al final de la regular y del round robin.

.- Ese sistema ha sido criticado desde el principio, pues hay jugadores que participan, a veces, en tres equipos distintos, y eso le resta personalidad a la liga. Inclusive, el sistema es tan “democrático” que permite actuar en la final a jugadores que no han estado presentes en ninguna fase, como el colombiano Nabil Crismatt, escogido por los Toros. Estaba en roster de las Águilas.

NUMERITOS: En este round robin, los Leones del Escogido dominaron el pitcheo colectivo con efectividad de 2.50, por 3.58 de los Toros, que quedaron en segundo puesto. En la parte ofensiva, el Escogido y los Toros tuvieron promedios de .252, y casi todos los renglones fueron similares. Eso no incluye el robo de bases, pues los Leones tuvieron 42 robos con 5 outs solamente; los Toros, 19 robos con 3 outs.

La alineación de los Leones mete miedo ahora, pero también su pitcheo es muy eficaz y por eso es dado de favorito. Ya veremos.

INMORTALES: Fueron informados los votos finales para Cooperstown, clase 2026, y el asunto quedó de la forma siguiente.

.- El boricua Carlos Beltrán entró con 84.2%, habiendo votado 358 periodistas. Fue su cuarta presencia en las boletas y ahora Puerto Rico tiene seis boricuas, pues además están Roberto Clemente, Roberto Alomar, Peruchín Cepeda, Iván Rodríguez y Edgar Martínez. Los dominicanos son 5.

.- Entró el curazaleño Andruw Jones con un 78.4%, en su novena oportunidad. Es el primer nativo de esa isla.

.- El más cercano de ellos fue Chase Utley, antigua segunda base de Filadelfia, con un 59.1%.

.- Alex Rodríguez se quedó muy corto con un 40%… en su 5ta. presencia. Es su mayor votación luego de recibir 73.1% el año pasado.

.- Manny Ramírez también queda lejos con solo 38% en su décima presencia, y eso significa que sale de las boletas. En 2025 tuvo su mejor porcentaje en 34.3%.

.- Edwin Encarnación estuvo presente por vez primera y recibió 1.4%, lo que significa que queda fuera en forma automática. El mínimo para permanecer es 5%.