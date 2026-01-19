Víctor Estévez sobre volver a disputar juego confiscado: “Lo único que podemos controlar es jugar pelota”

El dirigente de los Toros del Este, Víctor Estévez, se refirió este lunes al partido confiscado, que será el que jugará otra vez esta noche ante las Águilas Cibaeñas.

El mánager Taurino indicó que no es decisión de los Toros que será vuelva a jugar, ni las decisiones que toma Lidom, enfatizando que la función es salir a jugar.

“Lo mismo que le digo a los muchachos (sus peloteros) también lo pongo en práctica como manager, y es controlar las cosas que podemos controlar. Ahora mismo solo podemos controlar salir a jugar pelota, en mi caso poner un lineup e intentar ganar el juego”, sostuvo el manager Taurino.

También indicó que entiende la magnitud de la decisión de la Lidom, pero que no les compete a él ni a los jugadores opinar del tema.

“Hay mucha bulla alrededor de nosotros ahora mismo, pero nosotros no nos enfocamos en eso y dejamos que las personas que tienen que ver con las decisiones hagan lo que tengan que hacer. Lo demás hay que dejarlo en la bulla que está”, añadió.

Los Toros jugarán este lunes el partido que perdieron el viernes 6-2 antes a las Águilas, ya que Estévez puso el partido bajo protesta alegando que las Cuyayas colocaron nueve importados en el roster para ese día, cuando la cantidad máxima para un partido son ocho.

La Lidom comunicó que luego que el partido se debía volver a jugar.

De ganar hoy, los Toros avanzan a la Serie Final y se enfrentarían a los Leones en el estadio Quisqueya este miércoles si logran el triunfo con menos de ocho carreras de ventaja.

Si ganan por ocho o más, se quedan con el primer lugar y la final comenzaría en La Romana.

De ganar las Águilas, forzarían un partido extra para este martes, también en La Romana, en el cual el ganador avanza a la Serie Final contra los Leones. La misma iniciaría en el Quisqueya el jueves.