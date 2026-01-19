Los Toros eliminan a las Águilas y enfrentarán al Escogido en la Serie Final

Y llegó el "colorín colorado".

Los Toros, esta vez si aplicaron la fuerza y acabaron con la novela entre las Águilas y la LIDOM.

Los Toros del Este vencieron 7-6 a las Águilas Cibaeñas en el estadio Francisco A. Micheli. Jeimer Candelario impulsó la carrera del gane luego de recibir un boleto ante el zurdo Andrew Pérez en el cierre del décimo.

Primeras entradas

Jaime Barría inició sin complicaciones. Un batazo fuertes y un pelotero embasado. Cristhian Adames conectó un rodado al campocorto y se instaló en la inicial gracias a un disparo errado por parte de Sergio Alcánatara. Luego, Rodolfo Amador pegó duro a las manos de Eddie Rosario.

Óscar De la Cruz replicó el cero tras dominar de uno, dos y tres a los bates de los Toros, incluido ponche a Sergio Alcántara.

Las carreras

Jerar Encarnación impulsó la primera carrera de las Águilas con un sencillo al central luego de un doble de Ezequiel Durán. Los santiagueros continuaron con el daño en el tercer episodio tras dos sencillos seguidos, uno de Leody y Geraldo que dejó corredores en las esquinas. Posteriormente, Cristhian Adames dio un elevado de sacrificio que trajo la segunda. Encarnación produjo la tercera con elevado al derecho. Anotó Geraldo Perdomo.

Juan Carlos Gamboa aportó la cuarta con hit al derecho.

Barría pitchó dos entradas y un tercio, recibió cuatro hits, cuatro rayitas y ponchó a uno.

Un fanático de las Águilas contempla desilusionado al equipo de los Toros celebrar.Glauco Moquete

Los Toros respondieron en la baja del tercero con par de extrabases, incluido un jonrón de Onix Vega con Jeimer Candelario abordo. Candelario había conectado doble.

Sergio Alcántara empató las acciones con un fly al izquierdo que terminó en error entre los jardineros aguiluchos. Al momento del batazo, los Toros tenían corredores en la intermedia y la tercera.

Las Águilas se fueron arriba en el alta del sexto. Elih Marrero, Steward Berroa y Geraldo Perdomo conectaron sencillos. Perdomo trajo la quinta en las piernas de Marrero.

Adames continúo la fiesta con hit al derecho. Anotó Berroa.

En la baja del sexto, Eloy Jiménez comenzó con doble, fue movido a tercera con un rodado en el cuadro y Yairo Muñoz trajo la quinta y dejó a los Toros por la mínima.

Sergio aprovechó la ocasión nuevamente y dio un sencillo al central que igualó las accionea a seis. Rudy Martin Jr. entró en carrera.

Los Toros amenzaron con liquidar el choque en el noveno cuando Rudy Martin Jr., conectó sencillo y se robó la intermedia con un out. Onix Vega y Eric Filia fallaron con elevado al central.

Las Águilas anotaron la carrera luego de un doble play en el décimo con de Steward Berroa teniendo corredores en las esquinas. Berroa abanicó pero el corredor de la primera, Ángel Genao salió a la intermedia y Fernando Peguero salió a la goma y anotó antes de que se produjera el out.

En la baja del décimo, Sergio volvió a batear en el momento apremiante del juego. Dio sencillo al central que trajo la del empate en las piernas de Ismael Alcántara.

Con las bases llenas luego de tres hits seguidos ante Jean Carlos Henríquez, Jeimer Candelario recibió boleto que trajo la del gane en las piernas de Bryan De la Cruz.