Estos son las alineaciones para el partido de esta noche

El partido de esta noche lunes 19 de enero representa parte del destino para el torneo de béisbol invernal 2025-26.

Los Toros tienen en sus manos liquidar a las Águilas en el Francisco A. Micheli, durante un encuentro que iniciará a las 7:30 de la noche.

Las Águilas buscarán provocar un partido de desempate que se jugaría martes o miércoles. Uno de los dos pasaría a la final ante los Leones del Escogido.

A continuación las alineaciones de esta noche:

ÁGUIlas

1. Leody Tavéras, CF

2. Geraldo Perdomo, SS

3. Cristhian Adames, 3B

4. Rodolfo Amador, DH

5. Ezequiel Durán, 1B

6. Jerar Encarnación, LF

7. Juan Carlos Gamboa, 2B

8. Elih Marrero, C

9. Stward Berroa, RF

Óscar De la Cruz, P

toros

1. Eric Filia, 1B

2. Sergio Alcántara, SS

3. Bryan De la Cruz, RF

4. Eloy Jiménez, DH

5. Eddie Rosario, LF

6. Yairo Muñoz, 2B

7. Jeimer Candelario, 3B

8. Onix Vega, C

9. Rudy Martin, CF

Jaime Barría, P

Este partido corresponde al resultado anulado el viernes 16 de enero por una mala práctica en la inscripción del roster de las Águilas y sus importados.