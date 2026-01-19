¿Qué aprender?

Dicen que algo se aprende de los tiempos de crisis. También hay un refrán que reza que los tiempos de crisis “son oportunidades de crecimiento”. Imagino que la gente de Lidom conocerá de estos refranes o dichos populares, porque no se les debe llamar de otra manera.

¿Qué debe aprender la liga dominicana y su presidente Vitelio Mejía, de estos acontecimientos con la anulación de un juego ganado por las Águilas a los Toros del Este? Veamos algunos puntos:

1ro. Que deben hacer una profunda revisión de su funcionamiento interno, incluyendo la llamada Dirección Técnica, que recibe documentos, los sella, los avala sin revisarlos y comprobar que están correctos. Sería lo mismo que permitir que la cajera del banco cambie cheques sin verificar fecha, firma, cifra en números y cifras escritas. Un empleado que cometa una pifia de esa naturaleza le cobran lo pagado y lo botan.

2do. Lidom debe revisar profundamente su reglamento a ver qué tan amplio y claro es su régimen de penalidades y consecuencias, cuando se produzcan errores de cualquier naturaleza. Es evidente que hay muchos baches, y una comisión especial debe sentarse un mes a revisar eso. Si no tienen esa iniciativa, es que no les importa.

3ro. Vitelio Mejía aprendió que no le tiene miedo a que lo enfrenten en sus decisiones. Víctor García Sued, el presidente aguilucho, pidió que convocara al consejo de la liga para conocer el caso en disputa y así ocurrió. Los equipos validaron la sanción impuesta originalmente, y Vitelio salió fortalecido.

4to. El presidente de Lidom aprendió, también, que debe estar preparado para que lo cuestionen cuando sus decisiones choquen con cualquier posición gerencial que ocupe su hijo Jesús, quien no tiene culpa de nada. Jesús es un ente valioso de la industria del béisbol, al paso del tiempo ha crecido, incluso ya ha sido gerente de dos clubes. Su padre está consciente de que su decisión favoreció al equipo de su hijo, y por eso los medios y los fanáticos le han dado “mucha funda”. Así será en el futuro cuando suceda de nuevo, si es que sucede.

5to. Es cierto que la Lidom ha hecho algunos progresos los últimos tiempos, pero están muy atrás en el montaje del escenario y en servicio al cliente, y eso lo saben todos. Que aprovechen este escenario para revisar los entuertos.

6to. ¿Habrán aprendido algo los demás equipos que forman Lidom, habrán tomado nota de estos acontecimientos? Esperemos que sí para bien de este espectáculo, el más tradicional e importante evento deportivo que se celebra en el país en forma fija desde 1951, hace 75 años.

7mo. Imagino que las Águilas también habrán aprendido algo... Cometieron un tremendo error de inscripción de roster hace 4 años, y les fue confiscado un juego, que fue a manos del Licey. Ahora sucede algo parecido, error en el roster, y pierden una victoria, que es más o menos lo mismo. ¿Qué sucede en las Águilas, por qué tantas pifias de relevancia? Que se den prisa a ver por dónde pueden remediar.

NOTAS DE MLB

Jorge Mateo logró nuevo trabajo. Los Bravos de Atlanta lo han firmado en pacto de liga menor luego de la lesión del coreano Ha-Seong Kim, quien perderá más de 4 meses. Kim se lesionó en una actividad de esquí en su tierra nativa, y ahora cobrará sin jugar. Atlanta le dio 20 millones de dólares por un año. Mateo viene jugando para el Escogido, en calidad de refuerzo, y puede actuar tanto en segunda como en el short. Su problema de los últimos tiempos ha sido una baja en la ofensiva. Ha jugado para Baltimore los últimos 5 años, luego de una primera temporada con San Diego. Dice el reporte que en su contrato con Atlanta le aseguran al menos 1 millón de dólares.

COOPERSTOWN: Este día serán anunciados los votos de Cooperstown, y parece que entrarán el boricua Carlos Beltrán y el curazoleño Andruw Jones... Los dominicanos Alex Rodríguez y Manny Ramírez rondan el 40%, y deberán quedar en 30 y pico... La lista de este año era pobre, y tanto Beltrán como Jones tienen varios años allí.

LOS CAMPEONES: Con la llegada de Kyle Tucker a los Dodgers, el equipo campeón de los dos últimos años se fortalece en todo sentido, en defensa y en bateo. Ahora los tres jardineros serán Tucker, el cubano Andy Pages y el dominicano Teoscar Hernández, quien pasaría al left field. Los Dodgers siguen abusando pues le arrancaron a Tucker a cualquiera que lo pretendía con un pacto de 4 años por US$240 millones. Los promedios por temporada lo ponen a ganar más dinero que cualquiera, incluso Juan Soto y Shohei Ohtani.