Carlos Beltrán y Andruw Jones avanzan hacia el Salón de la Fama del Béisbol

Carlos Beltrán y Andruw Jones parecen estar en camino de ser elegidos al Salón de la Fama el martes cuando se anuncien los resultados de la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América.

Hasta la noche del lunes, el boricua Beltrán había sido seleccionado en el 89,2% de las 223 boletas reveladas anticipadamente y tabuladas en el rastreador de votos en línea de Ryan Thibodaux, un poco más de la mitad del total estimado presentado. Jones estaba en el 83%, al igual que Beltrán, muy por encima del 75% necesario para la inducción al santuario en Cooperstown, Nueva York.

Haciendo su cuarta aparición en la boleta, Beltrán ha subido constantemente del 46,5% en 2023 al 57,1% el año siguiente y al 70,3% en 2025, cuando se quedó a 19 votos de distancia mientras Ichiro Suzuki, CC Sabathia y Billy Wagner fueron elegidos.

Jones está en la boleta por novena vez de un máximo de diez. Recibió solo el 7,3% en su primera aparición en 2018 —sus 31 boletas fueron apenas más de las 22 necesarias para seguir siendo elegible para futuras votaciones de la asociación. No alcanzó la mitad del total hasta recibir el 58,1% en 2023, luego aumentó al 61,6% y al 66,2%, quedando a 35 votos de distancia en 2025.

Cualquiera que sea elegido sería inducido el 26 de julio junto con Jeff Kent, votado el mes pasado por el comité de la era contemporánea después de recibir un máximo del 46,5% de los votos de 2014 a 2023.

Los miembros de la Asociación de Escritores con diez o más años consecutivos en la organización fueron elegibles para vota