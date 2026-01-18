¿Se equivocó Vitelio?

La pregunta de ahora es si el presidente de Lidom, el abogado Vitelio Mejía, estuvo erróneo en su decisión de anular el partido ganado por las Águilas 6 por 2 a los Toros del Este el pasado viernes.

¿Por qué la pregunta, por qué el cuestionamiento? Porque anular una victoria es lo mismo que confiscar un juego que solo favorece al equipo contrario, al que perdió. .

Antes de eso, en diciembre del 2022, el propio Vitelio había dictaminado la confiscación de una victoria lograda por las Águilas al Licey debido a una inscripción irregular de un pitcher gringo (Geoff Hartlieb) para poner en su lugar al cubano Roenis Elías. El argumento fue que el gringo había pedido licencia por paternidad de su esposa, pero el gerente general de Licey, Audo Vicente, hizo una investigación FBI, comprobaron que tal paternidad era falsa, y por ahí se coló el café. Las Águilas ganaron, pero el triunfo le fue negado y transferido al Licey.

Ahora, es más o menos lo mismo (la decisión de Lidom), pero por algo que pudiera ser una bobería, un error del cual la propia Lidom es cómplice por no tener las herramientas de lugar en apoyo a sus socios, los equipos.

¿A qué me refiero? A los siguientes motivos:

1ro. Las Águilas inscribieron 9 jugadores en su partido del viernes ante los Toros, cuando pueden hacerlo solamente con 8. Ese día vencieron 6-2, pero solo utilizaron 6 de los importados inscritos.

2do. La dirección técnica de Lidom, que preside George Torres, recibió el documento y lo sellaron como recibido. Pero resulta que allí existe una cultura “maldita” de que no revisan si el documento entregado está bien o tiene errores. Simplemente lo despachan para adelante, y eso no está bien.

3ero. Se supone que si usted recibe un documento debe chequear que todo está bien, o de lo contrario devolverlo. En el caso de Lidom no es así, no chequean nada, y el pecado es mayor cuando usted comprueba que los miembros de Lidom son empleados de los seis equipos, que al final son los dueños de la liga.

4to. Cuando Vitelio decide anular la victoria aguilucha y mandar que se juegue de nuevo, está tomando una decisión incorrecta pues eso de decidir el resultado de un partido en la oficina está fuera de lugar.

5to. La Lidom debe abocarse rápidamente a revisar todos sus reglamentos, pues está bien que apliquen sanciones económicas y de otra índole a quien cometa errores burocráticos, siempre y cuando se compruebe que no ha existido mala intención.

6to. Esa revisión debe incluir ese asunto, porque el deporte no es así. Es cierto que en el profesionalismo, y el olimpismo, existe la suspensión de atletas por dopaje, pero ese es un hecho grave, es una trampa comprobada para sacar ventaja sobre los rivales mediante el consumo de medicamentos prohibidos que mejoran el rendimiento humano.

7mo. Un resultado ya consumado nunca debe decidirse en una oficina, mucho menos anularlo. Es un principio deportivo, y para las cosas mal hechas existe el régimen de sanciones. Es posible que ellos tengan eso así para evitar la frecuencia de violaciones, y yo lo entiendo. Es una especie de “pena de muerte”.

8vo. Es prudente que Vitelio, y demás directivos de la liga, revisen todo esto y corrijan los entuertos, tanto en los reglamentos como en el funcionamiento de su dirección técnica. No pueden seguir así.

REVISIÓN AGUILUCHA: De otro lado, dicen por ahí que las Águilas “no cogen cabeza”… Metieron la pata hace cuatro años con el caso del cubano Roenis Elías, y retornan ahora al pasarse de inscribir más importados de los permitidos.

¿Quiénes son los culpables de eso, están identificados?. Si es así, algunos piensan que deben rodar cabezas y buscar gente nueva, que no cometa pifias tan graves.

LO QUE SIGUE: Con su victoria de este domingo 4-1 ante el Escogido, las Águilas se plantean ahora volver este lunes a La Romana a disputar el partido del viernes a ver qué sucede.

En un comunicado emitido en la tarde dominical, las Águilas calificaron la decisión de Lidom de desproporcionada, pero, también pidieron que Vitelio revise a ver si echa para atrás.

Pregunté a Víctor García Sued si las Águilas irían a La Romana este lunes a celebrar el partido anulado, y la respuesta a las 5 de la tarde fue muy precisa: “vamos a esperar este juego ante el Escogido”. Luego de ganar se reunieron y ha surgido una crisis, al punto de que se decidió convocar a los 6 equipos para este lunes en la mañana.

Con este acontecimiento, ahora no se sabe si van a La Romana o van para Santiago. Mientras, ya los jugadores están allí pues partieron hacia el Este luego del partido del domingo.. Dormirían en el hotel Hilton, cuyo dueño principal es Edwin Encarnación, ex aguilucho.

El lío está en pie, no lo duden.

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com