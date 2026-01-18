Águilas califican de "desproporcionada" sanción de LIDOM

La gerencia de las Águilas Cibaeñas, a través de un comunicado difundido la tarde de este domingo, catalogaron de desproporcionada la decisión de la Liga Dominicana de Béisbol con relación al partido reasignado del viernes 16 ante los Toros del Este.

La LIDOM solicitó la posposición y anuló el resultado de ese encuentro que terminó en triunfo de las Águilas sobre los Toros 6-2. El motivo de esto fue una falta de los santiagueros en la inscripción de jugadores internacionales en su roster que, según las reglas de LIDOM, solo pueden ser ocho y las Águilas inscribieron nueve pero, solo jugaron seis de ellos.

A continuación el comunicado de las Águilas:

Una decisión sorprendente y desproporcionada.

Ante la decisión tomada por la Presidencia de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), con relación a la denuncia presentada por el equipo de los Toros del Este el pasado viernes 16 de enero, al final del juego en el cual resultamos ganadores, en la que alegaban error en la configuración de nuestro roster y solicitaban la confiscación del partido, la Gerencia General de las Águilas Cibaeñas tiene a bien comunicar lo siguiente:

Primero: El pasado viernes 16 de enero, a las 2:08 p. m., el equipo proporcionó a la LIDOM, dentro del plazo establecido, el roster de jugadores seleccionados para jugar el partido de esa noche. Dicho roster, con la aprobación de la LIDOM en la figura de su director técnico, Jorge Torres, fue enviado a los equipos que iban a disputar el partido de esa noche. En ningún momento, entre la hora del envío del roster a la LIDOM y el envío del mismo aprobado a los equipos, se nos comunicó que dentro de él había un error y que debíamos corregirlo. Incluso, habiendo recibido el documento aprobado con tiempo suficiente, el equipo de los Toros del Este podía haber revisado e identificado el error y haberlo comunicado a la LIDOM, cosa que no ocurrió. Sin embargo, dieron por válida la configuración del roster.

Segundo: Fue durante la fase final del juego, cuando el marcador ya no les era favorable, que los Toros del Este tomaron acción para impugnar el partido alegando infracción en la configuración del roster. Dicha acción tomó formalización con la presentación de un escrito en el que se solicitaba la confiscación del partido a su favor, medida totalmente desproporcionada en comparación con el error administrativo de inscripción.

Tercero: Queremos hacer la salvedad de que, pese al error en la inscripción, solo seis de los importados que habían sido incluidos en el roster vieron acción en el partido, lo que implica que no hubo influencia del error en el resultado final del partido. Y ante los precedentes que evidenciaron los Toros del Este para pedir la confiscación del partido, cuya improcedencia ya ha sido argumentada por los equipos administrativos y jurídicos de las Águilas Cibaeñas en el escrito de respuesta a la acción de los Toros del Este, todos los jugadores incluidos en el roster están debidamente inscritos ante la LIDOM.

Cuarto: Conocido el fallo de la Presidencia de la LIDOM, que establece la anulación del juego del pasado viernes 16 de enero y su repetición, esta Gerencia General la recibe con sorpresa, por su carácter desproporcionado frente a la levedad de los hechos que dieron pie a la denuncia. En todo caso, se debió establecer algún tipo de sanción administrativa o, incluso, económica, pero nunca una con consecuencias directamente deportivas.

El equipo de las Águilas Cibaeñas saldrá esta tarde a disputar su último juego oficial del Round Robin de la temporada 2025-2026 con la ilusión, las ganas y la disposición de ganarlo y, a la vez, ganarse el derecho de disputar un juego de desempate con los Toros del Este para definir cuál de los dos equipos disputará la final contra los Leones del Escogido.

Mientras tanto, las Águilas Cibaeñas, y muy especialmente sus jugadores, exhortan a la Presidencia de la LIDOM a que recapacite sobre su decisión, la retire y proceda a tomar otra con base en la debida proporcionalidad con relación a la naturaleza de error menor cometido y que no influyó en el resultado del juego del pasado viernes 16 de enero.

Esperamos que quien resulte ganador de este torneo invernal sea fruto de su desempeño sobre el terreno de juego y no de decisiones desproporcionadas tomadas en los despachos con respecto al cumplimiento del reglamento.