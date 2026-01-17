Sergio Alcántara remolca la del gane y Toros aseguran empate tras vencer a los Gigantes

Los Toros del Este vencieron 6-5 a los Gigantes del Cibao en el partido celebrado este sábado en el estadio Julián Javier para asegurar un empate en el último puesto clasificatorio a la final del béisbol profesional dominicano.

Con su triunfo, los Toros le sacan medio partido a las Águilas que este sábado no pudieron ver acción en el encuentro ante los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal que fue suspenderse por lluvia.

El juego suspendido entre Leones y Águilas se jugará este domingo. De perder las Águilas, los Toros avanzan a la final, pero en caso contrario tendrá que jugar un partido extra con el equipo cibaeño para decidir el rival del Escogido.

Los Toros anotaron una carrera en la primera entrada por boleto a Eric Filia quien anotó con doblete de Eloy Jiménez al jardín izquierdo.

Los Gigantes igualaron en el cierre de la primera entrada cuando dio doblete Marcos Hernández, Edwin Espinal ligó otro imparable y sencillo empujador al central de Ricardo Céspedes.

En la segunda entrada, los Toros anotaron dos con imparable de Yairo Muñoz, doblete de Onix Vega y Sergio Alcántara remolcó con doblete al prado izquierdo.

Los Toros se fueron arriba 5-1 con dos vueltas en el cuarto cuando, luego de un out, Jeimer Candelario disparó doblete al central, Vega forzó en tercera a Candelario, Alcántara bateó sencillo al left y Filia remolcó con tubey al prado izquierdo.

En el cierre de la cuarta, los Gigantes se acercaron en el marcador con cuadrangular con un compañero en circulación del receptor David Bañuelos.

En la quinta, los Gigantes anotaron una vuelta con imparables de Melvin Mercedes y Marco Hernández y batazo para doble matanza de Kelvin Gutiérrez.

Los Gigantes igualaron en la sexta con cuadrangular solitario sobre la verja del jardín izquierdo de Jorge Bonifacio.

Los Toros se fueron arriba en la octava con imparable al right de Muñoz, quien fue sustituido por el corredor emergente Ismael Alcántara y anotó con doblete de Sergio Alcántara.

El lanzador ganador fue el relevista Jean Carlos Mejía, perdió Cristopher Molina con juego salvado para el importado Joe Colbert.

Los mejores al bate por los Toros fueron Sergio Alcántara con dos dobletes y un sencillo, Vega doble y sencillo, Filia, Eloy Jiménez y Candelario un tubey cada uno, Muñoz dos imparables y Bryan de la Cruz, un sencillo.

Por los Gigantes, Bonifacio y Bañuelos con un cuadrangular cada uno, Céspedes triple y sencillo, Hernández doble y sencillo, Julio Carreras un tubey, y Deivi Muñoz y Gutiérrez un hit cada uno.