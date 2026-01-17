¿Y la protesta de los Toros, en qué está?

Las Águilas Cibaeñas vencieron a los Toros del Este 6 por 2 la noche del viernes en el estadio Francisco Micheli, de La Romana. Ello ocasionó un empate en la segunda posición para ambos equipos, con marca de 10-7.

Sin embargo, momentos antes de terminar el encuentro, en la transmisión de los Toros se informó que el equipo estaba elevando una protesta acusando a las Águilas de violar el reglamento de uso de jugadores importados inscritos para el juego.

De acuerdo a dicha regla, cada club tiene derecho a diez importados, pero solo puede inscribir y usar 8 en cada partido.

Para el partido del viernes, las Aguilas habrían inscrito 9, aunque al final solo usaron seis. Ellos fueron los jugadores de posición Rodolfo Amador, Juan Carlos Gamboa, Sebastian Rivero y Elih Marrero, estos dos últimos receptores.También usaron a los lanzadores Dorisamer Despaigne y Matt Foster, abridor y relevista de cierre.

En el curso de la mañana de este sábado, Listín Diario estuvo indagando en la liga una respuesta a la protesta de los Toros, quienes piden que el triunfo de las Águilas sea anulado, una especie de confiscación a favor del equipo romanense.

La Lidom, sin embargo, no dio detalles del proceso, emitieron un comunicado a las 3.30 de esta tarde señalando los pasos a seguir.

Una fuente de crédito, dijo a Listín que esta mañana el presidente Vitelio mandó una comunicación de las Aguilas, otorgándole 12 horas para que hagan una defensa de la defensa, para posteriormente tomar una decisión.

Empero, los dos partidos señalados para el sábado correrán normal, a las 4 pm. Las Águilas contra Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal, y a las 5 Toros vs. Gigantes en el estadio Julián Javier.

Eso da a entender que la decisión sería tomada luego de estos resultados. El comunicado de Lidom indica que la decisión del presidente sería tomada en un plazo no mayor de 3 horas luego de recibir los argumentos de las Águilas.

El reglamento contempla tanto confiscación del juego como sanciones por violaciones de esta naturaleza.

La fuente aguilucha dijo que los abogados y la directiva están preparando su defensa, y que la entregarán a Vitelio luego de los juegos de hoy.,

Esta es la última fecha del calendario regular del round robin, que ya tiene al Escogido clasificado. La serie final sería entre Leones y Águilas o Toros.

Existe la posibilidad de que haya un partido de desempate, si ambos equipos pierden o ganan este sábado.. Ese encuentro sería este domingo y la final 48 horas después.