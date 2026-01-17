¡Leones a la final! Vencen a los Gigantes y buscarán defender su corona

Los Leones del escogido derrotaron 7-4 a los Gigantes del Cibao y de esa manera alcanzaron su segunda final consecutiva, en la que buscarán defender su corona.

El Escogido también aseguró el primer lugar del round robin, por lo que el primer partido de la serie se jugará en su casa, el estadio Quisqueya, y también les da el derecho de elegir primero en el Draft de Importados.

Los rojos, a pesar de que desde hace varios días habían asegurado un empate, aún no habían conseguido la clasificación oficialmente, puesto que las Águilas Cibaeñas todavía podían darle caza, con el triunfo ante los Gigantes, ya es imposible.

Los Leones buscarán su corona número 18, y su segundo bicampeonato en los últimos 14 años, luego de lograrlo en las temporadas 2011-12 y 2012-13, ambas coronas ganadas a las Águilas.

Carreras

Los Leones abrieron el marcador con una base por bolas a Michael de La Cruz con bases llenas en la tercera entrada.

En la quinta anotaron tres carreras más. Las primeras dos producto de un doble de Erik González, la otra por un rodado de Junior Lake.

Los Gigantes remontaron en el sexto y en el octavo. En el sexto, Ricardo Céspedes pegó sencillo remolcador y luego Leury García fue golpeado por pelota con las bases llenas.

En el octavo, Deivy Grullón remolcó la tercera con un rodado.

En la parte baja del octavo los Leones volvieron a ampliar su ventaja.

Primero llegó un jonrón solitario de Yamaico Navarro, y luego Jorge Mateo pegó un sencillo remolcador de dos carreras.

En el noveno, Kelvin Gutiérrez pegó un sencillo remolcador dela última carrera de los Gigantes y del partido.

El lanzador ganador fue el relevista zurdo panameño Kenny Hernández, mientras que el también importado Eli Villanueva cargó con la derrota. Stephen Nogosek se quedó con el salvamento a pesar de recibir la carrera del noveno.

Radhamés Liz, abridor de los Leones, lanzó cuatro entradas en blanco, de tres ponches.

Por los Leones, Yamaico Navarro, volviendo a la alineación por primera vez desde el pasado 3 de enero, se fue de 3-2 con un jonrón, una remolcada, una anotada, una base por bolas y una estafada.

Erik González se fue de 4-1 con dos remolcadas y una anotada; Jorge Mateo de 3-1 con una anotada y dos remolcadas y Michael de La Cruz de 2-1 con una anotada, una remolcada y dos boletos.

Por los Toros, Edwin Espinal se fue de 4-3 con una anotada, mientras que Ricardo Céspedes se fue de 4-2 con una anotada y un boleto.

Los Leones, a pesar de haber clasificado, deben jugar este sábado para completar el calendario, debido a que aún está por conocerse su rival entre Águilas o Toros.