Si Toros vencen a las Águilas termina el round robin. Pero... ¿y si no?

La continuidad o término del round robin del béisbol invernal dominicano depende de un solo resultado. Esta noche, los Toros del Este reciben a las Águilas Cibaeñas en un partido que podría significar la conclusión de la semifinal si el conjunto romanense logra imponerse en su casa.

De concretarse una victoria de los Toros, estos sacarían dos juegos de ventaja a las Águilas, quedando apenas una fecha por disputar, un escenario que matemáticamente dejaría sin opciones a los cibaeños por el último boleto a la Serie Final.

El reglamento del torneo establece que una vez dos equipos aseguran su clasificación, el round robin concluye de inmediato y la final inicia 48 horas después, por lo que un triunfo taurino esta noche activaría automáticamente ese protocolo.

El enfrentamiento entre Toros y Águilas llega con antecedentes contrastantes. Durante la serie regular, la confrontación particular favoreció a las Águilas 5-4, pero en el round robin la historia ha sido distinta, con los Toros dominando ampliamente 4-1.

Sin embargo, una victoria de las Águilas mantendría vivo el "Todos contra Todos" y elevaría la relevancia del otro partido de la jornada, entre Leones del Escogido y Gigantes del Cibao.

En ese escenario, Águilas y Toros empatarían , obligando a que mañana se dispute la última fecha, con las Águilas visitando a los Leones y los Toros viajando a San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes.

El panorama podría tornarse aún más dramático si las Águilas ganan esta noche y los Leones caen ante los Gigantes, ya que aunque el Escogido tiene asegurado al menos un empate que le garantiza en el peor de los casos un partido decisivo, aún no ha sellado su clasificación directa.

De darse esa combinación de resultados, Águilas y Toros quedarían a solo un juego de los Leones, abriendo la posibilidad de un triple empate al concluir el round robin.

En ese caso, si mañana las Águilas derrotan al Escogido y los Toros vencen a los Gigantes, se produciría un triple empate entre Leones, Águilas y Toros, lo que obligaría a aplicar el “General Run Average” para definir al equipo que avanzaría directamente a la Serie Final, mientras los otros dos disputarían un partido decisivo.

No obstante, existe otro escenario sin juegos extra: si Águilas y Leones ganan esta noche, y mañana Águilas vuelve a imponerse al Escogido mientras los Toros pierden ante los Gigantes, serían Águilas y Leones los clasificados a la final.

Esta noche, el partido entre Águilas y Toros en La Romana es a las 7:30, mientras que el de Gigantes y Leones es a las 7:15 en el Quisqueya.