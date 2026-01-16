Resultados chocantes

La tradición dice que el legendario dueño y manager de los Atléticos de Philadelphia de la primera mitad del siglo XX, Connie Mack, sentenció que “el pitcheo representaba en importancia un 75% del juego de béisbol”. De ser cierto, los Tigres del Licey debieron haber clasificado en la pasada serie regular y no finalizar en la última posición: su cuerpo monticular encabezó el departamento de Promedio de Carrera Limpias permitidas (PCL).

Es un caso raro, pero no único. Lo mismo ocurrió en 2004-05, los lanzadores de los entonces Azucareros fueron líderes del señalado departamento, considerado el más importante para medir la calidad de esa porción de un equipo, con 3.43 y finalizaron en el sexto puesto. En esa ocasión ocurrió que Raúl Valdés contribuyó a ese liderato colectivo con un extraordinario PCL de 0.79 en 57 episodios. Si deducimos la contribución de Valdés, ese porcentaje compuesto sube a 3.88 y con esa cifra el lugar del grupo hubiera descendido al quinto.

El caso de los Tigres también tiene sus variables. Ese liderato lo sustentaron los relevistas que lograron un PCL de 3.26, mientras los abridores consiguieron 4.38. El único iniciador azul que alcanzó un buen trabajo fue Radhamés Liz con 2.95, pero solo completó 21.1 entradas y en seis aperturas apenas en una llegó al quinto episodio. Entre Albert Abreu, César Valdez, Cameron Gann y Nico Tellace completaron como abridores 114.1 entradas y su PCL fue de 4.72. Si a eso se agrega que ofensivamente apenas dispararon para promedio de .226 con OPS de .635, está claro que el desastre azul estuvo concentrado en que cuando podían utilizar sus mejores recursos, los relevistas, era tarde, llegaban a las entradas finales con el marcador en contra.

A partir de 1955 se han celebrado 68 torneos, los primeros 25 fueron de cuatro equipos y nunca el que alcanzó la corona de PCL colectivo terminó por debajo del segundo lugar. En los 42 torneos post expansión, excepción el de 1998-99 que se volvió al formato de cuatro, con un mínimo de cinco equipos, en 34, un 82%, el grupo con mejor PCL finalizó la serie regular en la primera o segunda posición.