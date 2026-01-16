Pete Burnside más ponches como relevista

En un partido celebrado el jueves 24 de enero de 1957 en el estadio Trujillo, el Escogido vence a las Águilas con marcador de 5–4 en el segundo choque de la serie semifinal, la cual estaba pactada a un 5 – 3, para colocarse a ley de un triunfo para avanzar a la serie final y enfrentarse al Licey, equipo que conquistó la serie regular los que esperaban por el ganador de esta segunda semifinal que se efectúa en Lidom.

En ese segundo éxito el abridor de las Águilas, Bob Alexander, quien lanzó el partido completo, concedió 11 boletos para un récord de más boletos por un pitcher en un choque de semifinal.

Mediante el juego, los lanzadores del Escogido otorgaron seis boletos para sumar entre ambos equipos 17 transferencias . Otro récord que se impuso en este partido fue que el lanzador de los Rojos, el zurdo Pete Burnside, quien actuó por 6.1 de episodios como relevista fue el pitcher ganador, abanicó a once para establecer un récord con más ponches como relevista en Lidom.

Mayor cantidad de jonrones para Round Robín

La marca de más jonrones en un Round Robín sucedió en la campaña del 2004-05 cuando se martillaron 72 bambinazos, donde en el estadio Julián Javier se conectaron 34 para ser esta la mayor cantidad de más vuelacercas en un Round Robín en un solo parque. También en ese clásico en el mismo estadio el jueves 20 de enero del 2005 en un doble choque entre Licey y Gigantes se dispararon 11 jonrones para establecer una marca.

Los dueños de casa golpearon seis y los felinos registraron cinco. Y otro récord que se estableció fue en el segundo encuentro de la doble cartelera fue que el inicialista de los Gigantes, Ángel Peña se convirtió en el único pelotero de LIDOM en conectar tres jonrones en un juego de Round Robín.

José Sirí se estafa el pentágono

El jueves 3 de enero del 2018 en el Tételo Vargas, Las Estrellas derrotan 5–3 al Licey, en este encuentro el jardinero central de las Estrellas, el refuerzo escogido en el draft de reingreso, José Sirí en la sexta entrada se estafó la tercera almohadilla y luego se robó el pentágono para ser uno de los principales héroes de este importante triunfo para los Orientales. En el box estaba el zurdo Cecilio Pimentel, refuerzo del Licey procedente de las Águilas y como receptor estaba Xorge Carrillo, de México.