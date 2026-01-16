Josh Lowe pasa a los Angelinos, Gavin Lux a los Rays y Brock Burke a los Rojos en canje de 3 equipos

Los Rays de Tampa Bay transfierieron el viernes al jardinero Josh Lowe a los Angelinos como parte de un intercambio de tres equipos en el que el relevista zurdo Brock Burke pasó de Los Ángeles a Cincinnati.

El infielder Gavin Lux pasó de los Rojos a Tampa Bay y Chris Clark, lanzador derecho de ligas menores de los Angelinos a los Rays.

Lowe, quien cumplirá 28 años el 2 de febrero, bateó para .220, el peor promedio de su carrera, con 11 jonrones y 40 carreras impulsadas el año pasado. Se lesionó el oblicuo derecho por tercera vez en 13 meses y no jugó entre el partido inaugural del 28 de marzo y el 15 de mayo.

Lowe tiene un contrato de un año por 2,6 millones de dólares y podrá ser agente libredespués de la Serie Mundial de 2028. Registra un promedio de .250 con 43 jonrones y 170 carreras impulsadas en cinco temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Rays.

Lux, de 28 años, bateó para .269 con cinco jonrones y 53 carreras impulsadas en su única temporada con los Rojos. La semana pasada acordó un contrato de un año por 5.525.000 dólares y puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial de este año.

Acumuló un promedio de .256 con 33 jonrones y 208 carreras impulsadas en seis temporadas con los Dodgers de Los Ángeles (2019-24) y los Rojos, quienes lo adquirieron el enero del año pasado a cambio del jardinero Mike Sirota y una selección de draft. Lux se perdió la temporada 2023 tras romperse el ligamento cruzado anterior derecho en un juego de entrenamiento de primavera.

Burke, de 29 años, tuvo un récord de 7-1 con una efectividad de 3.36 en 68 apariciones como relevista y una apertura para los Angelinos. Tiene un salario de 2.325.000 dólares y también puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial de este año.

Clark, de 24 años, fue seleccionado en la quinta ronda del draft de 2023 de Harvard y tuvo un récord de 4-10 con una efectividad de 4.73 en 20 aperturas el año pasado en tres niveles de las menores.