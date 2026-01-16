Los Filis acuerdan regreso de J.T. Realmuto por tres temporadas

J.T. Realmuto llegó a un acuerdo con los Filis para continuar en Filadelfia, le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com el viernes. El club no ha confirmado el pacto.

Bob Nightengale informó que se trata de un contrato de tres años y US$45 millones, con US$5 millones adicionales en incentivos.

Realmuto ha sido uno de los receptores más confiables de las Grandes Ligas en los últimos años, y la temporada del 2025 no fue la excepción.

En su séptima campaña con los Filis, Realmuto participó en 132 juegos detrás del plato, la mayor cantidad en todo MLB. Aún en su temporada con 34 años, se mantuvo como un excelente tirador, empatando con el tiempo de reacción más rápido de las Mayores hacia la segunda base y totalizando +6 Atrapados Robando por Encima del Promedio, según Statcast.

Limitado a 99 partidos en el 2024 por un desgarro de menisco en la rodilla derecha — su primera pasantía por la lista de lesionados desde el 2021 — Realmuto se robó sólo dos bases en esa campaña. Aumentó ese total a ocho en el 2025, conectando 12 jonrones para alcanzar cifras dobles en vuelacercas en cada una de sus 11 temporadas completas hasta la fecha.

Pero los números ofensivos generales de Realmuto cayeron un poco: Su OPS de .700 fue el más bajo desde que registró .696 durante su año de novato en el 2015. En varias métricas de calidad de contacto de Statcast, incluyendo wOBA esperado, porcentaje de slugging esperado y tasa de macetazos, los números de Realmuto cayeron por debajo del promedio por primera vez desde el inicio de su carrera.

Realmuto ha jugado 1,316 partidos entre campaña regular y postemporada como cátcher, ubicándose sólo detrás del venezolano Salvador Pérez (1,420) de los Reales entre los jugadores activos.

Hablando de la postemporada, Realmuto tiene una experiencia considerable en octubre. Fue titular en cada uno de los juegos de playoffs de los Filis entre el 2022 y el 2025, bateando .232 con siete cuadrangulares y OPS de .745. Realmuto se fue de 17-6 (.353) con dos dobles, un triple y un jonrón en la Serie Divisional de la Liga Nacional del 2025, y en la SDLN del 2022, se convirtió en el primer receptor con un cuadrangular dentro del parque en la historia de la postemporada.