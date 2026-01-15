Wandy Asigen y los esfuerzos para cumplir su primer gran paso hasta firmar con los Mets

Desde que Wandy Asigen llegó con apenas 6 años a la Liga de Niño Ulloa, de Montellano, Puerto Plata, se propuso trabajar fuerte, desarrollarse, para en un buen tiempo alcanzar la meta que este jueves acaba de materializar.

Como todo en la vida, para él no fue fácil lograrlo, muchos sacrificios y el hecho de abandonar su hogar materno para buscar su fortuna en Santo Domingo y San Cristóbal.

“Me esforcé, trabajé fuerte, nunca descansé en brindar lo mejor de mí, con muchas horas de entrenamientos en busca de superarme cada día más”, expresó Asigen de 16 años.

El niño con hambre, que frotaba sudores en sus variadas prácticas y tryout, este jueves era el foco principal de las luces y las entrevistas tras su acuerdo con los Mets, franquicia que por segundo año seguido le ofrece el mayor bono al menos a un novel dominicano, tras la firma del 2025 de Elián Peña.

Asigen, de tímido hablar, espera que su bate continúe haciéndolo por él. Está preparado para corroborar la confianza que han depositado los Mets en su talento, del cual fue enfático que espera no defraudarlos.

“Seguir trabajando con mucho más ahínco es lo principal que continúa en su proceso de aprendizaje en que espera convertirse en un miembro de los Mets en el equipo grande.

Conocer a Francisco Lindor, su ídolo, es algo que espera ver materializado tan pronto tenga la oportunidad de entrenar con el club en Port St Lucie.

Agradeció a Niño Ulloa, Amauris Bautista, así como a Jaime Ramos por los esfuerzos que realizaron en su desarrollo para convertirse en el pelotero que acaba de ver cumplido su primera gran meta.