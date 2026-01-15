Los Medias Rojas fortalecen su rotación

Luego de fallar en el intento de retener al antesalista Alex Bregman, quien firmó con los Cachorros de Chicago, los Medias Rojas de Boston cambiaron su enfoque sin perder tiempo, firmando por cinco temporadas y US$130 millones de dólares al abridor zurdo Ranger Suárez.

Suárez había estado toda su carrera con los Phillies de Philadelphia, y en las últimas cinco temporadas compiló marca de 46-34 con PCL de 3.25 en casi 700 entradas lanzadas. Además, su historial en post-temporada es superbo, ganando cuatro de cinco decisiones con una efectividad de 1.48 en 11 partidos.

El venezolano raras veces supera las 91 mph con su bola rápida, pero domina en base a un excelente cambio de velocidad, una curva que provocó un promedio de los oponentes de .192 el año pasado y a su habilidad para conseguir contacto de poca calidad de los bateadores.

Tiene un estilo que debe permitirle ser exitoso por unos años y más, siempre y cuando su bola rápida no sufra una merma importante de velocidad.

La principal debilidad que se le puede señalar es que ha sido un abridor de relativamente pocas entradas por temporada. Los 157.1 episodios que lanzó en la temporada pasada son la cifra tope de su carrera.

Suárez se unirá al as Garrett Crochet, Sonny Gray, el dominicano Brayan Bello y Johan Oviedo para darle un competente quinteto de abridores al dirigente Alex Cora.

Pero una de las fortalezas de este equipo es la profundidad que muestra detrás de estos cinco, con nombres como Kutter Crawford, Patrick Sandoval, Connelly Early, Tanner Houck, Payton Tolle y Kyle Harrison. Suficiente inventario para tener protección en caso de lesiones (que siempre llegan), pero también para ir al mercado si así lo deciden en busca del bate derecho adicional que buscan.

Se mantiene en la mesa la posibilidad de que la gerencia de los Medias Rojas utilice alguno (s) de esos brazos (ha sonado el nombre de Bello) y un jardinero (por un tema salarial podría ser Jarren Duran) para equilibrar su alineación sin tener que elevar más la nómina.

En este momento, la misma ronda los US$270 millones de dólares, monto que colocaría a los Medias Rojas en la segunda categoría del impuesto de balance competitivo, provocando un pago del 30% del valor de la nómina. Es una situación que obviamente los propietarios del equipo quieren evitar.

Pero regresando a nuestro tema original, la rotación armada por el gerente Craig Breslow y su grupo coloca a los Medias Rojas en la lista de candidatos para estar en los playoffs de 2026.