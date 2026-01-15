Luis Hernández firma por 5 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco

Sonrisas, aplausos y fotos han estado presentes en la apertura de una nueva etapa para Luis Hernández, prospecto número uno de la clase internacional 2026.

El campocorto venezolano firmó un contrato de USD$5,000,000 con los Gigantes de San Francisco y se transformó en jugador profesional de una franquicia de Grandes Ligas. Esta firma es la más cara de la clase 2026, hasta el momento.

Con el acuerdo, Hernández se convirtió en el segundo pelotero nacido en Venezuela que firma un pacto, para pasar del amateurismo al profesionalismo, por cinco millones o más. El primero fue Ethan Salas en 2023 (USD$5,600,000).

Según los reportes de MLB Pipeline, el parador en corto tiene una gran capacidad atlética y buenas habilidades defensivas, lo que le permite desplazarse con comodidad en su posición.

Además, los scouts contemplan que el bateador derecho podría ser un pelotero de 30 jonrones y 30 bases robadas en un futuro no muy lejano.