Llegó la hora del “sueño dominicano”

Viendo el asunto desde un punto de vista social, ¿cuál sería el sueño dominicano, es decir, qué persigue el ciudadano de este país para alcanzar prosperidad en su vida personal y familiar?

La respuesta parece bien sencilla, pero en el fondo es compleja. Cuando se habla de sueños, la referencia se dirige a las familias humildes, no a los jóvenes que tienen la dicha de nacer en hogares acomodados económicamente.

En el caso de los más pobres, la posibilidad de largo plazo es estudiar, hacerse profesional y, por esa vía, escalar social y económicamente… Pero no es tan simple, porque alcanzar un título universitario se dificulta mucho y, por lo general, los jóvenes abandonan la escuela en el curso de la primaria, en medio de los primeros ocho años.

Por ello es relevante la inversión del Estado en el sector educación, pues es la única puerta que tienen los pobres de hacerse profesionales.

El béisbol ofrece una ventana especial para miles de jovencitos, aquellos que son captados por los programas que los preparan desde los 10 años. El objetivo es trabajar varios años, enseñarles a jugar béisbol y buscarles firmas cuando lleguen a la edad reglamentada, 16 años. Claro que en el curso del proceso la mayoría abandona la escuela, pues también existe su parte negativa.

Por ello, son muchas las organizaciones que, a nivel local, están promoviendo la continuación de los estudios mientras se desarrollan como peloteros en la llamada “Dominican Summer League”. Los Mets de Nueva York, por ejemplo, presentan este viernes su última versión de graduados como bachilleres.

Aquí, en Dominicana, no hay muchas vías de escape para lograr sueños de superación. El béisbol es una de las pocas, pero con la buena noticia de que cada año se incorporan al sistema casi 500 jóvenes, firmados por excelentes bonos en dólares. Ahí pudiéramos acudir al dicho de “algo es algo”. Los jóvenes locales tienen también el baloncesto, el fútbol, entre otros deportes, pero los montos económicos son pequeños. También está la brecha de colarse como artistas, aunque por ahí triunfa 1 de 10 mil. Es bien difícil.

LOS MILLONES

¿Quiénes se beneficiaron del primer día de firmas de enero 15, la fecha que abre el proceso del presente año? Son muchos, pero eso llevará muchos días y semanas. Se inicia con millones y más adelante se firmarán otros jugadores por bonos pequeños, menos de 100 mil dólares. Dice Ezequiel Durán, buen jugador de las Águilas Cibaeñas, que fue firmado por 10 mil dólares.

Un gran bonificado de esta primera etapa ha sido un infielder llamado Johensy Colomé, quien habría recibido unos US$4 millones de los Atléticos de Oakland. Es hijo de Jesús Colomé, un ex lanzador dominicano de liga mayor.

También está un joven shortstop llamado Wandy Asigen, quien recibió 3.9 millones de parte de los Mets de Nueva York. Imagino que este tendrá padres haitianos, y aquí deben irse acostumbrando todos, porque eso de los haitianos irá en crecimiento inevitable en los próximos 5 y 10 años.

Es decir que en Grandes Ligas tendremos una nueva generación de peloteros de origen haitiano y con apellido extraño a la tradición dominicana.

A otro joven, Víctor Valdez, le dieron US$3.5 millones Tampa Bay; Ángel Núñez, 3.0 por Cincinnati; Gregory Pío, 2.9 por Seattle; Elian Rosario, 2.9 para Cincinnati.

Y lean esto: trajeron un prospecto venezolano a firmar aquí y le dieron 5 millones de dólares los Gigantes de San Francisco. Se llama Luis Hernández, y no lo firmaron en su país por el lío político que impera allí. (Eso no se entiende bien, porque ahora el que manda en Venezuela es Donald Trump).

Siendo positivos, hay que dar la bienvenida a estos millones de dólares, porque cambiará la vida a cientos de familiares dominicanas.

DOS DÍAS: Independiente de lo sucedido este jueves en el round robin, el calendario tiene dos fechas más pendientes, viernes y sábado. Este sábado se miden Águilas-Toros en La Romana; los Gigantes visitan al Escogido. Y para este sábado, si es necesario, Águilas visitan al Escogido, los Toros a los Gigantes.

DEL CLÁSICO: Al equipo de Estados Unidos se une el antesalista Alex Bregman, y ese será el regular. Y también el lanzador Clayton Kershaw, quien ya se retiró de las Grandes Ligas y de su accionar con los Dodgers… Ya están preguntando si le tocaría en un momento enfrentar a su excompañero Shohei Ohtani.

Hectorj.cruz @listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com