Las indumentarias de RD para el Clásico Mundial que están en venta

Faltan menos de dos meses para que comience el Clásico Mundial de Béisbol. Este jueves salieron a la venta las boletas individuales para partidos específicos del evento.

Desde antes están disponibles distints indumentarias de República Dominicana, dígase gorras, camisetas, sudaderas, abrigos con capucha, polos, pantalones cortos, monedas de plata, toallas, entre otros tipo de ropas y prendas.

Entre los artículos más vendidos figuran la tradicional gorra ajustada de color rojo y azul, con las iniciales “RD” en azul y blanco, marca New Era.

También está entre los artículos más vendidos la sudadera con capucha térmica para hombre, marca Nike.

De igual manera también son muy buscadas las gorras ajustables, con igual estilo que la anteriormente mencionada.

El artículo de mayor costo es la sudadera azul para hombre con capucha térmica marca Nike, a un valor de 90 dólares. Al mismo precio está la sudadera Nike Royal Victory Dri-FIT con media cremallera para hombre.

La sudadera para mujer Nike Deep Royal Phoenix, con media cremallera, se vende a 85 dólares.

Los polos Nike de rayas blancas están en75 dólares.

Lsa gorras ajustadas se venden a 53 dólares, mientras que las ajustables a 44.

Precios más bajos

El artículo de menor costo es la toalla con el logo del equipo dominicano “15x18”, a un precio de cinco dólares. Le sigue la camiseta roja para mujer, leyendas del béisbol, a 17 dólares.