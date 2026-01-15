Fenapepro presenta Primera Clase del Mural Scouts Dominicanos

La Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (FENAPEPRO) celebró este miércoles 14 de enero de 2026 la presentación oficial de la Primera Clase del Mural de Scouts Dominicanos, una iniciativa histórica destinada a reconocer y exaltar la invaluable labor de los principales cazatalentos que han sido pilares en el desarrollo y la proyección del béisbol dominicano hacia las Grandes Ligas.

El acto tuvo lugar en la Casa Museo del Pelotero Dominicano, durante una cena especial celebrada en la sede de la federación, en un ambiente marcado por la confraternidad, la cercanía y el espíritu festivo.

La actividad estuvo encabezada por Erick Almonte, presidente de FENAPEPRO, junto a Bryant Mejía, propulsor de la iniciativa, quien tuvo a su cargo las palabras de introducción y la presentación oficial de los reconocimientos, acompañado de Vian Araujo y el propio Almonte. Las autoridades destacaron la importancia de honrar a quienes, muchas veces desde el anonimato, han cambiado la historia del béisbol nacional.

Una clase inaugural de leyendas

La primera clase del Mural de Scouts Dominicanos está integrada por figuras emblemáticas cuya visión, disciplina y compromiso marcaron épocas:

* Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y primer latinoamericano exaltado por votación regular. Tras su retiro como jugador, se desempeñó como scout y ejecutivo de los Atléticos de Oakland y los Gigantes de San Francisco, dejando un impacto significativo en la formación de talento dominicano.

* Pablo Neftalí Cruz, uno de los scouts más respetados del béisbol dominicano, con más de 50 años de trayectoria y galardonado como Scout Internacional del Año por MLB en 2016. Prestó servicios para Piratas, Expos/Nacionales, Padres, Medias Blancas y Mets.

* Epifanio “Eppy” Guerrero (1942–2013), legendario “Superescucha”, considerado el scout más prolífico del béisbol latinoamericano. Firmó o recomendó a más de 130 jugadores profesionales y fue pionero en la creación de la primera academia de béisbol en la República Dominicana. Su legado fue clave en los campeonatos de Serie Mundial de los Azulejos de Toronto en 1992 y 1993.

* Julio “Sijo” Linares, figura histórica de los Astros de Houston desde 1973, donde ha sido director de Operaciones en República Dominicana, asistente especial del gerente general y mentor de múltiples generaciones de scouts del Caribe.

* Pablo Peguero (1955–2021), influyente scout de Dodgers y Gigantes, reconocido póstumamente como Scout Internacional del Año en 2020. Bajo su gestión, más de 26 jugadores alcanzaron las Grandes Ligas, además de su recordada contribución al desarrollo de Mike Piazza como receptor.

* Ramón “Pintacora” de los Santos, ex lanzador estelar de LIDOM y exjugador de Grandes Ligas, exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Tras su retiro, sirvió como scout internacional de los Marineros de Seattle.

* Winston “Chilote” Llenas, leyenda multifacética del béisbol dominicano, con una destacada labor como scout de los Indios de Cleveland y una trayectoria histórica como jugador, dirigente y expresidente de las Águilas Cibaeñas.

* Eddy Toledo, galardonado como Scout Internacional del Año 2024 por MLB, con más de cinco décadas de experiencia y más de 50 jugadores firmados que alcanzaron las Grandes Ligas. Actualmente se desempeña como supervisor de reclutamiento de los Filis de Filadelfia.

* Jesús “Jay” Alou, quien tras su destacada carrera como jugador desarrolló una influyente trayectoria como scout y director de Operaciones Dominicanas para Expos, Marlins y, especialmente, los Medias Rojas de Boston entre 2002 y 2017.

Un legado que trasciende generaciones

La creación del Mural de Scouts Dominicanos representa un paso trascendental en la preservación de la memoria histórica del béisbol nacional, resaltando el impacto humano, social y deportivo de estos profesionales en la formación de talento y en la creación de oportunidades para miles de jóvenes dominicanos.

Al acto asistieron destacadas figuras del deporte, entre ellas Rodney Linares, Félix Feliz, presidente de la Asociación de Scouts Dominicanos, Junior Noboa, comisionado nacional de béisbol, así como familiares de los homenajeados, quienes compartieron un emotivo reconocimiento a una labor que ha marcado generaciones.